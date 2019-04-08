Переговоры завершились: Анджелина Джоли сыграет в новой киноленте от Marvel
Звезда фильмов "Мистер и миссис Смит" и "Лара Крофт: расхитительница гробниц" снова будет радовать поклонников своей актерской игрой. 43-летняя Анджелина Джоли получила супергеройскую роль в новом фильме от Marvel.
В конце марта сеть взбудоражила новость о том, что Анджелина Джоли ведет переговоры с представителями вселенной Marvel. Это изрядно позабавило ее поклонников, ведь пауза в ее голливудской жизни продолжалась довольно долго. На днях издание Comicbook Marvel сообщило, что переговоры актрисы и создателей фильмов завершились положительно.
Читайте также: Завершился отпуск: Анджелине Джоли предложили главную роль в новом фильме
Как отмечается в источнике, 43-летняя Анджелина Джоли получила роль женщины-супергероя в новом фильме от Marvel "Вечные" (The Eternals). Режиссером фильма выступит Хлоя Чжао, а сценарий к кинокартине пишут Мэттью и Райан Фирпо.
Приблизительная дата выхода ленты – 2021 год.
Выбор редакции
-
Если мое имя делает рейтинг – окей, – Тина Кароль прокомментировала слухи о ревности к Баланусегодня , 17:04
-
В Лас-Вегасе состоялась музыкальная премия ACM Awards 2019: список победителейсегодня , 13:22
-
Джамала призналась, что поддерживала скандальную MARUV перед финалом Нацотбора Евровидениясегодня , 12:21