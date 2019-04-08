Переговоры завершились: Анджелина Джоли сыграет в новой киноленте от Marvel

15 Читати новину українською
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Instagram/ @angelinajolieofficial

Звезда фильмов "Мистер и миссис Смит" и "Лара Крофт: расхитительница гробниц" снова будет радовать поклонников своей актерской игрой. 43-летняя Анджелина Джоли получила супергеройскую роль в новом фильме от Marvel.

В конце марта сеть взбудоражила новость о том, что Анджелина Джоли ведет переговоры с представителями вселенной Marvel. Это изрядно позабавило ее поклонников, ведь пауза в ее голливудской жизни продолжалась довольно долго. На днях издание Comicbook Marvel сообщило, что переговоры актрисы и создателей фильмов завершились положительно.

Читайте также: Завершился отпуск: Анджелине Джоли предложили главную роль в новом фильме

Как отмечается в источнике, 43-летняя Анджелина Джоли получила роль женщины-супергероя в новом фильме от Marvel "Вечные" (The Eternals). Режиссером фильма выступит Хлоя Чжао, а сценарий к кинокартине пишут Мэттью и Райан Фирпо.

Приблизительная дата выхода ленты – 2021 год.


 

blog_ava
Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня
50773
Теги: LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 18:15 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3064
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15192
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 4700
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 апреля 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 4159
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
7 апреля 10:04 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 1139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук