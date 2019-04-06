Перешли красную черту: на Rammstein обрушился шквал критики из-за нового клипа Deutschland

Немецкая группа Rammstein возмутила мировую общественность. Все началось 22 марта, когда они презентовали новый 9-минутный клип с названием Deutschland, в котором было немало жестоких сцен, в частности, показывающих времена Холокоста.

"Безвкусная эксплуатация свободы творчества", – прокомментировал клип Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом, Феликс Кляйн.

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"Страдания и бесчеловечность Холокоста не позволяют использовать эти темы для рекламы или погони за сенсацией, для выпуска продукта, независимо от того, о чем в нем говорится", – отметил Карл Фреллер, директор Фонда баварских мемориалов.

Как вы уже догадались, наибольший скандал вызван вокруг расистских стереотипов и Холокоста.

Музыканты перешли красную черту. Инструментализация и тривиализация темы Холокоста недопустимы,

– подчркнула экс-глава Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох.

Но, как оказалось, в клипе речь идет не только о Холокосте. Грубо говоря, музыканты продемонстрировали мини-фильм, который рассказывает непростую историю страны, ее настоящее и будущее.

Темнокожая Германия

Эта темнокожая женщина – немка Руби Комми. В клипе она играет роль страны, то есть Германии.



Германия предстает в образе темнокожей женщины

На протяжении всего сюжета она предстает перед зрителями в разных образах: в пышном наряде, в доспехах, на инвалидной коляске, в форме СС – это отражение Германии на различных этапах ее истории.



В течение клипа она меняет различные образы в зависимости от исторического периода

Почему она темнокожая? Существует две версии. Первая объясняет это тем, что она символизирует черного орла, который изображен на гербе страны. А вот вторая говорит о том, что Руби родилась после объединения Германии, то есть уже в новой, толерантной и мультикультурной стране.

Бойня при Индиставизо



Германия в образе племен, с которыми столкнулись римские легионеры

Эти кадры – события 16 года нашей эры. Римские легионеры встречают Руби, которая предстает перед ними в образе дикой Германии. Начинается битва. В истории страны эти события описаны как бойня при Индиставизо (современная территория Нижней Саксонии) – римляне отправились завоевывать немецкие территории, но помешали местные племена. Почти 80-тысячное войско 8 римских легионов столкнулось с 50-тысячной армией немцев. Последние проиграли и потеряли практически половину своих людей.

Германия после Первой мировой



Германия "в коляске"

А вот эти кадры – Германия после Первой мировой. И пока она на инвалидной коляске зализывала раны, общество поделилось на 2 части: коммунистов и нацистов. В 20-х годах они устраивали между собой масштабные уличные столкновения. В клипе эти события показаны через призму двоих мужчин, которые сражаются на кастетах.

Пожар на дерижабле

Этот пожар в истории Германии получил название катастрофа "Гинденбурга".



Катастрофа "Гинденбурга"

В 1937 году этот дережабль был крупнейшим в мире. Из почти сотни (97) человек, находившихся на борту – 35 погибли. Трагедия произошла из-за того, что американцы, которые должны были предоставить гелий для судна, впоследствии ветировали это решение. А потому, его заправили водородом. Во время посадки, находясь еще в воздухе, судно вспыхнуло и мгновенно сгорело до тла. После катастрофы "Гинденбурга" эпоха дерижаблей в Германии закончилась. Нацистское правительство запретило любые пассажирские перевозки.

Холокост и лагеря



На виселице четверо заключенных

После кадров технологического прорыва, хоть и печального, показывают обратную сторону медали – концлагеря 1944 года. Именно те, которые и вызвали больше всего критики. На виселице стоят четверо заключенных: гомосексуалист, еврей, коммунист и свидетель Иеговы. Об этом свидетельствуют их цветные нашивки возле сердца – винкели. Такими в концлагерях обозначали категории пленных.

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На их фоне поднимаются первые в мире прототипы баллистической ракеты – немецкие "Фау-2". Почему? Все эти кадры из концлагеря "Дора". Он как раз был расположен рядом с заводом, где создавали эти ракеты. Из "Доры" на завод постоянно отправляли живую рабочую силу. Поэтому производство ракет унесло больше жизней, чем сами ракетные удары. В лагере нашли 30 тысяч трупов: в закрытых камерах или расстрелянных.

А что касается запусков, то последний как раз состоялся в 1944 году. От более чем 3 тысяч ракет (3225) погибли примерно 2700 человек. Наиболее смертельная атака произошла в бельгийском кинотеатре "Рекс" – от ракетного удара погибли 567 человек.

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"Deutschland, Deutschland über alles" – это первая строфа "песни Немцев", которую во времена Третьего Рейха активно использовали в целях пропаганды. Дословно она переводится как "Германия превыше всего".

Леворадикальная террористическая группа RAF



Германия в плену

Сразу же после этого участники группы предстают в женских образах. Это леворадикальная террористическая группа RAF – Фракция Красной Армии. С 1968 по 1998 годы они терроризировали Германию. Это заметно на кадрах, где Руби у них в плену. Они образовались, как оппозиция к тогдашнему правительству: устраивали теракты, совершали покушения на чиновников, грабили и нападали на американские военные базы. В целом на их руках 34 убийства, в том числе, должностных лиц не самых низких чинов.

ГДР



ГДР с лидером Гонеккером

Судя по эмблеме сзади стола – это ГДР вместе с лидером Эрихом Гонеккером. Он сидит в окружении военных и работников Штази. А на заднем фоне стоит космонавт со шлемом СССР – это Зигмунд Йен. В 1978 году он стал первым немцем, который полетел в космос. А надпись "СССР" на его шлеме из-за того, что полет совершали по космической программе Москвы.

Германия приносит в мир новую жизнь

В самой динамичной сцене клипа происходят бунты, изнасилования высокопоставленными чиновниками животных и убийство Германии сожжением. Однако, Руби появляется в образе беременного ангела, который приносит в мир новую жизнь – собаку.



Германия в виде ангела

По данным журнала Esquire – это порода Леонбергер, которая чуть не вымерла во время Второй мировой. Нацисты использовали этих собак, чтобы переносить боеприпасы. Вторую мировую пережили всего 8 леонбергеров. Как бы там ни было, а в клипе Руби в образе Германии умирает и оставляет после себя потомство из нескольких псов. Ее похоронили так, как и Белоснежку в песне Sonne, – в стеклянном гробу.



Германия "родила" собак

В клипе еще много метафор и аллегорий, которые, в принципе, каждый понимает по-своему. А что касается самой Германии, то СМИ возмущённо пишут, что это провокация. Что же касается фанатов, то одни просто в восторге от такого посыла, а другие очень удивлены.

Разные сцены можно трактовать по разному до тех пор, пока сами участники группы не скажут, что именно имели в виду и какой посыл хотели донести до граждан Германии.

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А вообще, Rammstein уже не впервые попадают под сокрушительный шквал критики. В 2001 году они выпустили сингл "Links 2 3 4", в котором прямо признались в симпатиях к социалистическим взглядам. А в 2009 году, на одном из концертов, группа устроила слишком откровенный перфоманс, за что их обвинили в пропаганде садомазохизма.