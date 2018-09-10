Пережила несколько предательств,– Маша Ефросинина рассказала об уходе из шоу "Танцы со звездами"

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Маша Ефросинина откровенно рассказала о выходе из шоу " Танцы со звездами"
Маша Ефросинина откровенно рассказала о выходе из шоу " Танцы со звездами" / Instagram / @mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала, как пережила уход из шоу "Танцы со звездами". Знаменитость откровенно призналась, что не сам факт выбывания ее разочаровал, а предательство людей, которым она доверяла.

Участие в шоу "Танцы со звездами 2018" очень повлияло на сознание Маши Ефросининой и восприятия всего, что происходит. Телеведущая отказывалась комментировать журналистам уход из шоу, который вызвал немалый резонанс в сети. Кроме этого, Маша Ефросинина избегала этой темы даже в общении с близкими друзьями.

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Однако с поклонниками звезда все же решила поделиться переживаниями и мыслями, которые у нее возникли после "Танцев со звездами". Маша Ефросинина убеждает, что не сам выход из проекта был для нее наиболее сложным, а предательство тех людей, которым она доверяла.

В этом проекте, "Танцы со звездами", был достаточно сложный для меня момент, и это совсем не выход из шоу, а человеческий фактор. Я пережила несколько измен от людей, которым доверяла. Мне было сложно с этим справиться, был достаточно сложный психологический период,
– призналась Маша Ефросинина.

Несмотря на горький опыт телеведущая рассказала, что шоу "Танцы со звездами" принесло для нее еще и много приятных воспоминаний и изменило ее в лучшую сторону. В частности, звезда, которая пошла на проект, чтобы преодолеть свои страхи, успешно справилась с этим. Поэтому Маша Ефросинина больше не боится проиграть, не имеет комплексов, что у нее ничего не удастся, и боязни, что не будет идеальной и получит шквал критики.

"Сегодня, в январе 2019 года, я уже спокойно могу об этом поговорить. Меня критиковали, я вышла из шоу пятой, я не лучше всех танцевала. Все мои страхи разбились об одно важное наблюдение: мир не рухнул, инопланетяне не захватили нашу планету, мои дети во мне не разочаровались, а стали любить еще больше, муж смотрит на меня с уважением, а все друзья видят, насколько я изменилась", – добавила Маша Ефросинина.

Справка: телеведущая Маша Ефросинина покинула паркет "Танцы со звездами" в 5 прямом эфире. При этом скандальная Оксана Марченко, которая, по мнению пользователей сети, станцевала хуже всего, даже не попала в номинацию на уход из шоу. Такие результаты возмутили зрителей, поэтому люди забросали страницы проекта требованиями показать результаты голосования зрителей. После немалого резонанса организаторы шоу объяснили систему начисления голосов и отказались обнародовать любые данные в цифрах.

В блоге, который звезда посвятила личным достижением 2018 года, она выделила еще несколько проектов, которыми может гордиться. В частности, Маша Ефросинина похвасталась успехами благотворительной работы Charity Weekend и YouTube-канала, с участием в украинской комедии "Приключения S Николая". Кроме этого, телеведущая вспомнила свое назначение почетным послом Фонда ООН в области народонаселения.

Смотрите полный выпуск видеоблога Маши Ефросининой "Топ-5 главных событий 2018 года":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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