Пережила несколько предательств,– Маша Ефросинина рассказала об уходе из шоу "Танцы со звездами"
Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала, как пережила уход из шоу "Танцы со звездами". Знаменитость откровенно призналась, что не сам факт выбывания ее разочаровал, а предательство людей, которым она доверяла.
Участие в шоу "Танцы со звездами 2018" очень повлияло на сознание Маши Ефросининой и восприятия всего, что происходит. Телеведущая отказывалась комментировать журналистам уход из шоу, который вызвал немалый резонанс в сети. Кроме этого, Маша Ефросинина избегала этой темы даже в общении с близкими друзьями.
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Однако с поклонниками звезда все же решила поделиться переживаниями и мыслями, которые у нее возникли после "Танцев со звездами". Маша Ефросинина убеждает, что не сам выход из проекта был для нее наиболее сложным, а предательство тех людей, которым она доверяла.
В этом проекте, "Танцы со звездами", был достаточно сложный для меня момент, и это совсем не выход из шоу, а человеческий фактор. Я пережила несколько измен от людей, которым доверяла. Мне было сложно с этим справиться, был достаточно сложный психологический период,
– призналась Маша Ефросинина.
Несмотря на горький опыт телеведущая рассказала, что шоу "Танцы со звездами" принесло для нее еще и много приятных воспоминаний и изменило ее в лучшую сторону. В частности, звезда, которая пошла на проект, чтобы преодолеть свои страхи, успешно справилась с этим. Поэтому Маша Ефросинина больше не боится проиграть, не имеет комплексов, что у нее ничего не удастся, и боязни, что не будет идеальной и получит шквал критики.
"Сегодня, в январе 2019 года, я уже спокойно могу об этом поговорить. Меня критиковали, я вышла из шоу пятой, я не лучше всех танцевала. Все мои страхи разбились об одно важное наблюдение: мир не рухнул, инопланетяне не захватили нашу планету, мои дети во мне не разочаровались, а стали любить еще больше, муж смотрит на меня с уважением, а все друзья видят, насколько я изменилась", – добавила Маша Ефросинина.
Справка: телеведущая Маша Ефросинина покинула паркет "Танцы со звездами" в 5 прямом эфире. При этом скандальная Оксана Марченко, которая, по мнению пользователей сети, станцевала хуже всего, даже не попала в номинацию на уход из шоу. Такие результаты возмутили зрителей, поэтому люди забросали страницы проекта требованиями показать результаты голосования зрителей. После немалого резонанса организаторы шоу объяснили систему начисления голосов и отказались обнародовать любые данные в цифрах.
В блоге, который звезда посвятила личным достижением 2018 года, она выделила еще несколько проектов, которыми может гордиться. В частности, Маша Ефросинина похвасталась успехами благотворительной работы Charity Weekend и YouTube-канала, с участием в украинской комедии "Приключения S Николая". Кроме этого, телеведущая вспомнила свое назначение почетным послом Фонда ООН в области народонаселения.
Смотрите полный выпуск видеоблога Маши Ефросининой "Топ-5 главных событий 2018 года":