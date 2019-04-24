Пережила потерю ребенка: как чувствует себя жена Алека Болдуина после выкидыша

Жена 61-летнего Алека Болдуина 35-летняя Хилария, которая пережила выкидыш во время своей пятой беременности, сообщила, что через две недели после печальной новости она возвращается к привычной жизни и хорошо себя чувствует.

На своей странице в Instagram Хилария опубликовала фрагмент из УЗИ. Она добавила, что начинает чувствовать себя "самим собой" физически и эмоционально.

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Мы пошли на большой риск... На этот раз, когда я открыла свое сердце для еще одного ребенка, он или она не остался на долго. У всех нас есть своя цель в жизни, и я верю, моя малышка оставила радость в своей короткой жизни. Как я говорила много раз: этот опыт не касается только меня и моей истории, это о, пожалуй, о тебе или о том, кого ты знаешь и кто пережил потерю,

– эмоционально прокомментировала публикацию жена Болдуина.

4 апреля Хилария Болдуин поделилась новостью, что она в пятый раз беременна. Однако медики сообщили, что этот ребенок не родится у звездных супругов, поскольку шансы на его жизнь очень малы. Не прошло и недели, как жена голливудского актера Алека Болдуина сообщила, что потеряла пятого ребенка.

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Кто такой Алек Болдуин?

Голливудский актер, известный участием в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. В 2002 году Алек Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнюю дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.