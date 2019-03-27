Перья страуса и металлик: украинский бренд Rimma Donna представил коллекцию на Lviv Fashion Week

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Lviv Fashion Week 2019
Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com / Ph: Igor Fedoriv

Украинский дизайнер Римма Туркия представила новую коллекцию на Lviv Fashion Week 2019. Особенности ее нарядам предоставили изысканные натуральные ткани в сочетании с нынешними трендами. LifeStyle 24 подготовил для вас интересные моменты показа Rimma Donna и эксклюзивный комментарий от модели о сотрудничестве с Lviv Fashion Week 2019.

В рамках львовской Недели моды 2019 свою новую коллекцию представила украинский дизайнер Римма Туркия (RIMMA TURKIYA), которая представляет бренд Rimma Donna. Она успешно работает в сфере моды уже более 24 лет и точно знает, какие наряды будут эффектно смотреться на подиуме и будут востребованы в следующем сезоне.

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Коллекцию осень-зима 2019/2020 от Rimma Donna смело можно назвать "50 оттенками бежевого". Дизайнер Римма Туркия назвала этот цвет "отправной точкой" в создании своих нарядов. Однако в ее коллекции также была представлена одежда в пудровых, серых, коричневых и горчичных оттенках. И, конечно, не обошлось без культового серебристого металлика и синего денима, который шумно и резко ворвался в тренды 2019 года.

Lviv Fashion Week 2019 тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна показ
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Поскольку несколько сезонов подряд хрупкие и нежные девушки выбирают размер oversize, Римма Туркия создавала верхнюю одежду, опираясь на предпочтения ценителей настоящей моды. Тренчи, пальто и костюмы в ее коллекции созданы в Х-образном силуэте, который добавляет размеров в плечах и тем самым визуально сужает талию. Особенности верхней одежде добавили фактурные карманы, массивные лацканы и широкие пояса.

Lviv Fashion Week 2019 Тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна 2019
Одежда украинского бренда Rimma Donna / Ph: Наталья и Александр Шамов

Также в ее коллекции было представлено несколько видов курток, которые отзывались на все тренды последних сезонов – асимметрия, массивность, длина и эко-мех. А особым дополнением к образам стали повязки на голову.

Lviv Fashion Week 2019 тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Одной из моделей, которая выходила на подиум в нарядах от Rimma Donna, Оле Гризлюк, выпала возможность представлять пальто из новой коллекции. Девушка дала эксклюзивное интервью для LifeStyle 24 рассказав о проведении модного мероприятия и сотрудничестве с дизайнерами.

Как утверждает девушка, чтобы попасть на Lviv Fashion Week 2019, она прошла подготовку продолжительностью в несколько недель.

Отбор проходит за две недели до проведения Fashion Week. Агентство отсылает моделей на аккредитацию, организаторы прослеживают, чтобы у нее были все необходимые данные для показов. В случае утверждения, агентство направляет моделей к дизайнерам и дальше все зависит от того, как каждый сможет себя проявить,
– рассказала Оля Гризлюк, участница Lviv Fashion Week 2019.

Lviv Fashion Week моделі 2019 Тиждень моди Львів 2019
Модель Оля Гризлюк на Lviv Fashion Week 2019 от бренда Rimma Donna / lvivfashionweek.com

Относительно моделей, которым выпадает честь открывать или закрывать показы, Оля признается – конкуренция на модных мероприятиях существует, поскольку в настоящее время соперничество присутствует везде, однако выбор все равно остается за дизайнером, как и подбор нарядов.

Открывать или закрывать показ может модель, у которой больше опыта, или она является любимицей дизайнера. Соответственно и дает ей образ, который стоит первым в коллекции. Но наряды подбираются также в соответствии с типажом и фигурой модели. Выбирает то, что по его мнению, будет больше всего подходить модели,
– поделилась Оля Гризлюк.

На показе от Rimma Donna модель выходила на подиум в пальто, которое дизайнер создавала, опираясь на модные запросы сегодняшнего дня – заниженные плечи, свободный пояс, массивные фактурные карманы и коричнево-бежевые тона.

Однако, чтобы эффектно представить наряды, недостаточно красивой одежды. Важнейшую роль играют детали, а если быть более точным-музыка.

За репетиции и показы всегда отвечают организаторы. Есть человек, который умеет организовывать работу моделей. Дизайнер лишь показывает, как хочет, чтобы люди увидеть его одежду. Но одним из важнейших моментов на показе является музыка. Именно она задает показу ритм,
– уверяет модель Lviv Fashion Week 2019 Оля Гризлюк.

Тиждень моди Львів 2019 Fashion Week Lviv 2019 Рімма Донна Rimma Donna
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / LifeStyle 24

Также модели представляли костюмы, брюки, топы и свитера. Среди тканей, которые использовала Римма Туркия для создания коллекции преобладали искусственная замша, трикотаж, хлопок, атлас и органза. Для декорирования костюмов в пижамном стиле дизайнер использовала перья страуса. После представления всех моделей из коллекции осень-зима 2019/2020 все модели вышли на подиум, чтобы закрыть показ. А после них поздороваться с гостями модного мероприятия вышла сама дизайнер. Она получила немало цветов от поклонников и аплодисменты от всей публики.

Lviv Fashion Week 2019 Тиждень моди Львів 2019 Рімма Донна Rimma Donna
Дизайнер бренда Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / LifeStyle 24
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Публикации Мода Стиль и мода Новости Львова
Источник: LifeStyle 24
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