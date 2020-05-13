В персиковом платье: Джамала рассказала о беременности и лишних килограммах

Украинская исполнительница Джамала, которая ожидает появления второго ребенка, призналась, как питается во время беременности и сколько лишних килограмм уже набрала. Артистка говорит, что особенно тяжело было, когда она находилась на первых месяцах особого состояния.

Джамала, несмотря на карантин и беременность, не теряла время и постоянно занималась развитием музыкальной карьеры. Она устраивает домашние фотосессии, во время которых демонстрирует стильные образы, а также делится с поклонниками своими мыслями. На личной странице артистки в инстаграме появилась публикация, в которой она рассказала, как проходила беременность.

Читайте также: Как выйти из этого кризиса, я не знаю: Джамала о переносе концертов и ограничениях для артистов

Певица поделилась серией фотографий, на которых предстала среди цветов в платье персивого цвета свободного кроя. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой.



Джамала в персиковом платье / Instagram / @jamalajaaa

Джамала рассекретила, что ее вес по состоянию на сейчас составляет 75 килограммов. Она постоянно пытается удержаться от еды и отказаться от сладкого или муки, однако ей не всегда удается это сделать. Звезда говорит, что обожает пломбир и семечки.

Мое виновное удовольствие этой беременности – авокадо, редис, сыр с помидором, салат "Айсберг" и, конечно, семечки и пломбир,

– отметила исполнительница.

Певица призналась, что первый триместр беременности совпал с началом тура "10", и тогда ей было очень непросто из-за токсикоза.

Уже после двух часов едва держалась на ногах, но главное испытание было впереди – фото, встречи, автографы. Нужно держать лицо, а внутри ужасное состояние,

– рассказала Джа.

Однако после первого триместра наступил период счастья, и новые маленькие помехи появились только на последнем месяце беременности. Знаменитость планировала начать ходить в бассейн, на йогу, однако карантин внес свои коррективы.

Но я не сдаюсь! Пою и стараюсь потратить "лишние калории" (насколько они могут быть вообще лишними) на пользу себе и людям. Конечно, тайком страдаю, что меняется тело, трудно самой завязать шнурки или надеть колготы. Но это очень быстро забывается, я сейчас не кокетничаю. Действительно, очень мало помню трудностей даже за два года,

– призналась звездная мама.



Беременная Джамала / Instagram / @jamalajaaa