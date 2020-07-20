Известный американский рэпер, муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст официально зарегистрировался кандидатом в президенты США. На днях он провел свою первую встречу с избирателями, на которой пообщался о международной торговле, лицензионных правах и абортах.

Встреча прошла в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон штата Южная Королина. Канье зарегистрировал свою кандидатуру в последний возможный день – 15 июля 2020 года. Теперь он начал активную предвыборную кампанию.

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Перед публикой Уэст появился в бронежилете с надписью Security. На его затылке было выбрито число 2020. Известно, что одним из пунктов в его планах запрет абортов. В ходе разговора он вспомнил об этом и рассказал свою семейную историю. Когда его отец предлагал матери сделать аборт. После этих слов рэпер расплакался.

Также артист заявил, что ни политика, ни страна, ни действующий президент Дональд Трамп, ни даже он сам "не могут освободить народ".

Канье добавил, что единственное, что может дать им свободу, – это следование Божьим заветам.

Первая встреча Канье Уэста с избирателями: смотрите видео онлайн

Что известно о баллотировании Канье Уэста в президенты США?

Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства 5 июля 2020 года. 15 июля он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Именно этот день был последним для регистрации, в других штатах рэпер уже не мог зарегистрироваться, поскольку срок подачи документов закончился. Кандидат также заплатил регистрационный взнос 35 тысяч долларов – более 950 тысяч гривен.

Партия рэпера называется BDY. Ранее он сообщал, что полное название – The Birthday Party, что переводится как "Партия дня рождения".