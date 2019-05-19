Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая 2018 года. Женитьба темнокожей американки и британского принца стала самым обсуждаемым событием за последние десять лет. Их любовь сломала немало королевских правил, а тревожные обстоятельства не один раз проверяли их на прочность. О том, как изменилась их жизнь после свадьбы – читайте в материале LifeStyle 24.

Одна из самых ярких пар современности празднует первую годовщину своего бракосочетания. Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл, за которой следил весь мир, состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре.

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Они стали ярким примером того, что настоящая любовь способна преодолеть все препятствия в тот самый момент, когда официально заявили миру о своих отношениях. Она – разведенная голливудская актриса с африканскими корнями, а он – наследник британского престола, который отличался скандальным поведением и насыщенной холостяцкой жизнью.

Несмотря на все препятствия, обсуждения и возражения, им удалось создать идеальный тандем и образцовый союз, который сегодня, 19 мая, празднует первую годовщину бракосочетания – ситцевую свадьбу.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Ради этого брака каждый из них плодотворно поработал над определенными аспектами пред тем уединенной жизни. Кое-что пришлось кардинально изменить. В список вошли: поведение, стиль, имидж, репутация и карьера. Однако неизменными остались чувства, принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на королевские правила, никогда не скрывают перед публикой. Перед тем, как стать любимцами миллионов, они изрядно изменились друг для друга, при этом оставшись собой.

Что изменилось в жизни принца Гарри и Меган Маркл после бракосочетания

Стиль Меган Маркл

Герцогиню Сассекскую называют неофициальной американской Золушкой. Ведь из яркой голливудской звезды она мгновенно и незаметно превратилась в сдержанную представительницу самой влиятельной монаршей семьи в мире.

Рейчел Меган Маркл (именно так звучит настоящее имя жены принца Гарри) забыла о соблазнительных мини, ярких акцентах и глубоких декольте. Ей пришлось купить больше нарядов от британских брендов и попрощаться с американскими дизайнерами, которые шили платья для красных дорожек. Еще бы! Дресс-код в Букингемском дворце значительно отличается от дресс-кода на светских вечеринках.

Еще за несколько месяцев до помолвки Меган помалу превращалась в типичную британскую девушку. Сейчас она отдает предпочтение курткам Barbour, которые любит королева Елизавета, резиновым сапогам Hunter, в которых ходила принцесса Диана, и платья от любимого бренда Кейт Миддлтон – Erdem.



Меган Маркл выбирает резиновые сапоги от любимой марки принцессы Дианы / Коллаж: LifeStyle 24

Однако американская герцогиня придерживается не всех королевских правил. К примеру, она никогда не надевает телесные колготки под платье, как делают Елизавета II или Кейт Миддлтон. Также она любит темный маникюр и педикюр, который можно заметить через открытую обувь, что также запрещено королевским протоколом.



Меган Маркл на премии Fashion Awards-2018 / SheKnows

Но британцы придают этому не очень большое значение. Поговаривают, что Меган Маркл позволяет себе нарушать королевские правила только потому, что ее муж принц Гарри шестой в очереди на престол. А это свидетельствует о том, что, вероятно, ему никогда не придется управлять страной.

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И даже через четко выраженные нарушения королевского стиля Меган удалось покорить сердца британцев и жителей других стран Содружества. Вещи, которых она появляется перед папарацци, разлетаются с магазинных полок, как горячие пирожки. За это ей присвоили титул "феномен Меган".



Меган Маркл в трендовом тренче вместе со своим мужем принцем Гарри / Getty Images

Скандальный самый завидный холостяк превратился в образцового семьянина

До знакомства с Меган принца Гарри неоднократно замечали в ночных клубах, в нетрезвом состоянии, а также в сомнительных компаниях. Однако после появления американской красавицы в его жизни, а тем более после брака, он кардинально пересмотрел свои взгляды. В Британии говорят, что он всю жизнь ждал ее, чтобы стать тем, кем является.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Как известно, Меган Маркл является ярой поклонницей здорового образа жизни, поэтому ее избранник решил соответствовать своей жене. Британский престолонаследник пересмотрел свой режим дня, а также отказался от вредных привычек. Ранее принц Гарри курил сигареты и любил выпить кружку пива. Однако Меган Маркл уговорила его отказаться даже от кофе, которым он, все-таки, иногда начинает свое утро.

Страсти к идеальному рациону герцогини Сассекской, который влияет на самочувствие и внешний вид, отразились также на рационе ее мужа. Теперь супруги не едят жареного, жирного, а также отказались от мяса, поскольку Меган активно защищает и выступает за сохранение жизни животных.

Однако это еще не все новшества, которые принесла магическая Меган Маркл в не слишком размеренную жизнь принца. Она познакомила его с йогой. Теперь общее увлечение не только положительно влияет на их здоровье, но и обеспечивает еще больше совместно проведенного времени.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Поговаривают, что Гарри часто потакает прихотям своей жены, что порождает распри и недоразумения в королевской семье, однако эти двое выглядят невероятно счастливыми, а что может быть лучше для влюбленных, чем ощущение полноценной гармонии?



Принц Гарри и Меган Маркл на светском мероприятии / Getty Images

Карьера

После бракосочетания с принцем Гарри, и даже задолго до него, Меган Маркл пришлось отказаться от всего, над чем работала в течение последних 20-ти лет.

На замену стремительной карьере голливудской актрисы пришли королевские патронаж и благотворительность, которым, к слову, чувственная Меган всегда уделяла много внимания. Ей пришлось отказаться от съемок в восьмом сезоне сериала "Форс-мажоры". Стоит отметить, что она сотрудничала с создателями проекта с 2011 года.



Меган Маркл в сериале форс-мажоры / Harper's Bazaar

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл авторы ленты предлагали экс-актрисе эпизодическую роль камео, за которую готовы были заплатить несколько миллионов долларов, однако бывшая звезда не могла себе этого позволить. Герцогиня Сассекская определила для себя приоритеты, и ими оказались новые интересы и репутация. Более того, когда Меган получила рабочее предложение, она была беременной, поэтому готовилась к более важной роли в своей жизни, чем съемки в сериале.

Но жена принца Гарри не сидит на месте и ищет всяческие возможности, чтобы проявить себя. Из-за активной общественной деятельности и близости с народом ее часто сравнивают с принцессой Дианой.



Меган Маркл активно занимается общественной деятельностью / Getty Images

Теперь карьера Меган Маркл состоит из сотрудничества с приютами, благотворительными организациями, а также с работниками Королевского театра. А принц Гарри преданно составляет компанию своей жене, помогая в организационных вопросах.



Принц Гарри и Меган Макрл / Getty Images

Отношения принца Гарри и Меган Маркл стали еще нежнее и трепетнее

Проявление настоящей любви в их отношениях присутствовало и до брака, поэтому после него это осталось неизменным. Еще в начале своих отношений они не стеснялись показывать чувства на людях, чем снова нарушали правила королевского этикета.

Принц Гарри и Меган Маркл часто обнимались, держались за руки и даже целовались перед большой публикой, что было просто недопустимо для представителей монаршей семьи. Однако британцам нравится их близость, ведь таким образом они чувствуют искренность чувств своих кумиров, видят их любовь, становясь, как бы, чуточку ближе к королевской семье.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Сразу после объявления о помолвке принц Гарри и его невеста отправились в тур по Великобритании, в который входил город Беркшир. Там проходил турнир по поло, в котором команда британского престолонаследника одержала победу. Меган Маркл поспешила поздравить любимого с триумфом и не сдержала эмоций – она страстно поцеловала любимого на глазах у всех присутствующих. Этот снимок еще долго украшал первые страницы популярных изданий.



Принц Гарри и Меган Маркл в Беркшире / Getty Images

Также Меган Маркл, которая поддерживает феминистское движение, часто гладит своего мужа по спине. Такой жест от женщины психологи трактуют как скрытую страсть и собственность к партнеру. Именно за таким поглаживанием по спине Меган Маркл заметили во время ее первого выхода к журналистам с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.



Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного малыша / Instagram / @sussexroyal

Их стало трое

К слову о сыне. Самым главным достижением за первый год в их семье стало ожидаемое пополнение – рождение сына. Еще до свадьбы инсайдеры информировали, что Меган и Гарри сразу хотели бы стать родителями, ведь его брат, принц Уильям, уже давно ощутил счастье отцовства и Меган была готова к детям.

В октябре 2018 года стало известно, что герцогиня Сассекская носит под сердцем их с Гарри первенца. Однако даже на последних месяцах беременности она выполняла обязанности представителя королевской семьи: посещала свои патронажи, а также совершала официальные визиты вместе со своим мужем. Позже пара заявила о желании приватности рождения сына, однако согласно традициям, которые заложены потомками монаршей семьи, она не смогла этого получить.



Меган и Гарри с новорожденным сыном / Getty Images

И уже 6 мая стало известно, что Меган Маркл родила первенца, а 8 мая она показала его миру. Королевский ребенок стал наиболее популярным малышом еще до своего появления на свет за последние несколько лет. Герцогиня Сассекская говорит о нем, как о самом сладком мальчике в мире с невероятно спокойным характером, а принц Гарри говорит, что не представляет, как жил раньше без него. Имя своему первенцу они решили дать Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.