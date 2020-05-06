Первая леди Елена Зеленская начала с украинцами "разговор о барьерах": видео

Супруга президента Украины инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Елена Зеленская стремится выяснить, какие барьеры зачастую испытывают граждане в повседневной жизни. Для этого создан онлайн-опрос, который поможет устранить физические, психологические и культурные препятствия.

О старте "Большого разговора о безбарьерности" говорится на сайте Офиса Президента Украины.

К теме Елена Зеленская присоединилась к социальной кампании МЗ #ПідтримуюЛікарів: чувственное видео

Елена Зеленская осознает, что в течение карантина гражданам приходилось почувствовать немало преград – жизнь в четырех стенах в условиях полной или частичной изоляции, необходимость перевести в онлайн большое количество привычных дел и даже встречи с друзьями. Однако первая леди подчеркивает, что эти ограничения вскоре закончатся, а существуют такие барьеры, которые определенные люди вынуждены испытывать постоянно.

"По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте – как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими отличиями. Для большинства из нас это – не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", – отметила супруга президента.

Большой разговор о безбарьерности: смотрите видео онлайн

Именно поэтому совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики Елена Зеленская запустила всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических, психологических, культурных и возрастных барьеров. Первая леди отметила, что нет тех препятствий, которые нельзя преодолеть, но сначала их необходимо осознать.