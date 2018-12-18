Первая леди Полякова и ночь с Астафьевой: в сети появился трейлер к фильму "Свингеры 2"

Пикантная комедия "Свингеры 2" не перестает приковывать внимание киноманов. В четверг, 31 января, в сети опубликовали очередной горячий трейлер к фильму, который уже покоряет YouTube.

Во второй части комедии "Свингеры" секс-приключения происходят во время предвыборной кампании главного героя. Поэтому Олю Полякову, сыгравшую жену бизнесмена и кандидата в президенты, уже успели сравнить с Меланией Трамп в новом трейлере.

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По сюжету, в Илоны появляется большая проблема – ее Игорь (Михаил Кукуюк) теряет мужскую силу. Потому женщина готова на все, чтобы вернуть семейную гармонию. Диапазон ее фантазий поражает – от тантрического секса с учителем (Дзидзьо) до ролевых игр и ласк с Дашей Астафьевой.

Но пока неизвестно, что именно поможет главному герою вернуть свою мужскую силу, однако, в связи с трейлером, он с женой переживет немало приключений.

Премьера киноленты запланирована на 1 марта 2019 года. Авторы комедии убеждены, что в разгар президентских кампаний "Свингеры 2" саркастически дополнят события в Украине.

Комедия "Свингеры 2": смотрите видео официального трейлера (18+)