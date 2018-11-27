Первая леди выбирает красный: Мелания Трамп на мероприятии Красного Креста

Супруга президента США посетила благотворительное мероприятие в Вашингтоне. Мелания Трамп выбрала строгий, но яркий образ для публичного выступления.

Для Мелании Трамп не составляет труда быть стильной и яркой, однако в то же время сдержанной и строгой.

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Для выступления на мероприятии Красного Креста первая леди выбрала темную водолазку с яркими вставками, и красные брюки. Тогда как другие женщины, которые присутствовали на мероприятии, выбрали наряды черного цвета, Мелании удалось выделиться. Она дополнила образ туфлями-лодочками "на низком ходу" в тон к брюкам.



Мелания Трамп на мероприятии Красного Креста / Instagram @melaniatrumplookbook

Стоит добавить, что в последнее время супруга президента предпочитает красный цвет. Недавно Мелания вместе с Дональдом Трампом встречали карету с главной елкой для Белого дома. Для выхода в свет она выбрала красное пальто в черную клеточку. Позже на церемонию помилования индейки, приуроченную ко Дню благодарения, первая леди пришла в пальто, на котором тоже присутствовал красный цвет. И резиденцию супругов к Рождеству тоже декорировали в огненных оттенках.