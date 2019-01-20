Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп

21 января президентская чета празднует вторую годовщину пребывания в Белом доме. За это время Мелания Трамп завоевала немало поклонников и утвердила негласный статус "иконы стиля".

Первая леди США за последние 2 года привлекает большее внимание американцев, чем сам Президент. Все потому, что каждый выход Мелании Трамп – сочетание изысканности, элегантности, стиля и роскоши. Даже обычные прогулки или поездки отмечаются невероятной эффектностью.

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В знаковый день Мелания Трамп разместила трогательное сообщение, в котором показала совместное фото со своим мужем. На снимке видно Дональда Трампа, который нежно обнимает ее во время первого танца в Белом доме. Кадр напоминает сказку, ведь Мелания одета в роскошное платье.

Это были незабываемые два года в Белом доме! Я имею большую честь работать на эту страну,

– отметила Мелания Трамп.

На новость о годовщине отреагировали и поклонники президентской четы. Американцы признались, что Мелания Трамп – самая стильная первая леди США.

В течение 2 лет Мелания Трамп вдохновляет всех своей уникальной и удивительной внешностью. Это самая стильная первая леди США, которую мы когда-либо видели. Сегодня мы можем с гордостью отметить "Два года вдохновения в моде и стиле", восхищаясь сильной и сказочной женщиной из Белого дома,

– написали в фан-группе Мелании Трамп.

Журналисты LifeStyle 24 подобрали 7 самых эффектных образов Мелании Трамп, которые она засветила за 2 года пребывания в Белом доме.

Пожалуй, самым роскошным платьем первой леди США можно назвать ее образ от Herve Pierre, который Мелания Трамп показала в первый день в резиденции.



Мелания и Дональд Трамп / Breitbart

Рождественский look Мелании Трамп с клетчатым пальто был не менее эффектным. Американская красавица надела брюки и обувь на каблуках, дополнив образ яркой верхней одеждой.



Рождественский образ Мелании Трамп / Getty Images

Поездка Дональда и Мелании в Финляндию началась с эффектного выхода. Первая леди надела кожаные штаны коричневого цвета, рубашку и пальто.

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Мелания Трамп в Финляндии / Getty Images

Во время визита во Францию Мелания Трамп выбрала серое пальто и платье такого же цвета. Выглядела она более чем роскошно.



Мелания Трамп во Франции / Instagram / @flotus



Стильный образ Мелании Трамп / Instagram / @flotus

Первая леди США любит одевать пышные платья, которые делают ее фигуру еще стройнее. Одно из них Мелания засветила во время совместного выхода с Дональдом Трампом.



Мелания и Дональд Трамп / Instagram / @flotus

А вот во время встречи с королевой Ранией Мелания Трамп засветилась в зеленом ярком костюме, который потряс СМИ. Наряд она дополнила тонким черным ремешком.



Мелания Трамп на встрече с королевой Ранией / Stock News USA

Кроме этого, первая леди отметилась стилем и на встрече с представителями королевской семьи Испании. Мелания надела стильное платье с орнаментом, которое задало тренд на несколько лет.



Встреча королевской семьи с четой Трампов​ / Getty Images