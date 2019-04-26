Первая модница страны: как изменился стиль Мелании Трамп после выборов в США

Уже более 2 лет прошло с тех пор, как Дональд и Мелания Трамп возглавили Белый дом. С тех пор все внимание общественности и журналистов было приковано не только к политике президента, но и к первой леди, которая поражала эффектными выходами. Но не всегда вкус Мелании Трамп был настолько безупречным.

Мелания Трамп всего за 2 года получила негласный статус иконы стиля, ведь каждый ее публичный выход можно с легкостью назвать идеальным. Роскошные платья, которые подчеркивают стройную талию, стильные костюмы, шляпы, блузки и юбки от знаменитых брендов – чего только не найти в гардеробе первой леди США.

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Но, пожалуй, эффектный вид Мелании – это заслуга стилистов, работающих на жену миллиардера. Ведь до президентской кампании Дональда Трампа его возлюбленная отдавала предпочтение более откровенным нарядам. В день рождения Мелании Трамп журналисты LifeStyle 24 решили сравнить публичные выходы очаровательной первой леди до и после поселения в Белом доме.

Как изменился стиль Мелании Трамп

Еще задолго до инаугурации Дональд и Мелания Трамп были частыми гостями на светских мероприятиях. Пару приглашали и на громкие вечеринки, и на кинособытия. Именно во время таких выходов Мелания Трамп, которая бросила модельную карьеру после свадьбы, вспоминала свое прошлое. На красных дорожках она охотно позировала перед камерами и привлекала внимание благодаря довольно откровенным платьям.



Мелания Трамп до инаугурации Дональда Трампа / Focus

Пожалуй, одним из критериев, по которым Мелания Трамп выбирала платья, было соблазнительное декольте. Даже во время беременности экс-модель подчеркивала свои пышные формы, хвастаясь фигурой перед камерами.



Стиль Мелании Трамп до 2017 года

Но как только Дональд Трамп объявил о президентской кампании супруги отказалось от громких светских мероприятий, а образ Мелании стал значительно скромнее. Вместо платьев с откровенным декольте в ее гардеробе появились элегантные наряды, которые и создают образ первой леди.

Кроме изысканной брендовой одежды, супруга президента с тщательностью подбирает обувь. Мелания Трамп предпочитает туфли-лодочки, которых есть десятки в ее гардеробе. На каблуках первая леди с легкостью шагает на официальных мероприятиях и даже по газону дорогой к частному самолету.



Элегантные образы Мелании Трамп

Но даже будничный наряд первая леди умеет сделать эффектным. Для неофициальных встреч или поездок в другой город Мелания часто выбирает удобные приталенные брюки и кроссовки. Однако, казалось бы, привычная для всех одежда выглядит на представительнице Белого дома непревзойденно.



Мелания Трамп после поездки во Флориду / Getty Images