Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году

Всего за полгода Елена Зеленская не только привлекла внимание всех украинцев, но и стала настоящим эталоном стиля. Каждый раз первая леди Украины удивляла общественность эффектным, изящным и одновременно современным нарядом. Поэтому какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году – смотрите в итоговом материале LifeStyle 24.

Инаугурация президента

Дебютным выходом Елены Зеленской в роли первой леди Украины стало торжественное событие, которое она не могла обойти вниманием. 20 мая 2019 года знаменитость стала свидетелем присяги новоизбранного президента украинскому народу. Событие состоялось в зале Верховной Рады, а поддержать Владимира Зеленского пришла не только его жена, но и коллеги по "Кварталу 95" и политики.

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Церемония инаугурации была знаковым событием в жизни супругов Зеленских, ведь именно с этого дня стали одними из самых влиятельных людей в Украине. Поэтому к особому выходу первая леди подготовилась очень тщательно, учитывая протокольные нормы и добавив образу символизма.

Перед камерами Елена Зеленская появилась в белоснежном костюме, который символизировал мир. Образ состоял из платья и трендового кейпа, что выглядело элегантно и в то же время современно.

Елена и Владимир Зеленские / Instagram / @olenazelenska_official

Впоследствии стало известно, что одежду для первой леди Украины создавал дизайнер Артем Климчук. В комментарии журналу Elle он признался, что понимал ответственность своей работы и важность образа Елены Зеленской. Поэтому, по словам Артема Климчука, к сотрудничеству он привлек 7 помощников, с которыми в течении недели создавал особый костюм первой леди. В частности, в команде дизайнера были мастера вышивки.

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"Команде из 7 мастеров понадобились 184 часов для изготовления этого ансамбля – платья и жакета с кейпом с шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета. Для оформления рукавов платья и кейпа три мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века", – поделился Артем Климчук.



Роскошный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official

Интересной была и вышивка, которая виднелась на спине Елены Зеленской. На кейпе первой леди можно было увидеть птиц и цветы, выполненных в стиле трипольской культуры.



Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

Брючные костюмы – визитная карта первой леди

Не менее эффектными были и последующие выходы Елены Зеленской. Еще перед инаугурацией президента она призналась журналистам, что не стремится подражать стилю других первых леди. Однако супруга президента добавила, что пересмотрела снимки с их публичных выходов, ведь она хочет достойно представлять государство на международном уровне.

В любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более,

– отметила Елена Зеленская.

В первую международную поездку в Брюссель известная модница выбрала костюм трендового цвета кэмел. Образ Елена Зеленская дополнила белой футболкой и кроссовками, что выглядело стильно и необычно.

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Елена Зеленская в Брюсселе / Instagram / @olenazelenska_official

Уже следующие выходы Елены Зеленской были более элегантными. В каждую международную поездку первая леди Украины брала брючные костюмы разных цветов, которые стали своеобразной ее визитной карточкой.



Елена Зеленская выбирает костюмы / Пресс-служба Елена Зеленская выбирает костюмы / Пресс-служба

Интересно, что в международные поездки Елена Зеленская берет изделия исключительно отечественных дизайнеров. Таким образом она популяризирует модельеров, которые стремительно покоряют мир. В журнале Vogue первая леди не скрывала, что у нее часто спрашивают, кто является автором ее образа.

Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже у меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так известен – как приятно открывать миру украинских дизайнеров,

– поделилась она.



Елена Зеленская снялась для обложки Vogue / Instagram / @vogue_ukraine

Не костюмами едиными

Однако не только брючные костюмы есть в гардеробе первой леди Украины. Елена Зеленская охотно примеряет платья и юбки, которые эффектно сочетает с пиджаками.

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Не забывает первая леди и о национальном наряде, который всегда остается в тренде. Елена Зеленская уместно выбрала вышиванку для выхода в Торонто, где прошла церемония памяти жертв Голодомора. Синее мидиплатье с пышными рукавами помогло первой леди выделиться среди других участников траурного мероприятия и символически показало национальную принадлежность красавицы.



Президентская чета Украины в Канаде / Пресс-служба

А вот для поездки в Японию Елена Зеленская подобрала серый костюм, который она выбрала из коллекции бренда Lake Studio. Образ первой леди состоял из черной мидиюбки и удлиненного пиджака с вышитым цветком одуванчика. На первый взгляд, обычная одежда имела скрытую символичность. Нарядами Елена Зеленская подчеркнуть радость от визита, ведь в японской культуре черный цвет имеет противоположное значение, чем в Украине.



Президент и первая леди Украины / Пресс-служба президента



Стильный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official

Не забывает Елена Зеленская учитывать и модные тенденции. Во время визита в Литву она продемонстрировала стильное корсетное платье черного цвета.



Елена Зеленская в корсетном платье / Пресс-служба

Кардинально другой образ первая леди Украины показала во время встречи с высокопоставленными должностными лицами Израиля, которая прошла в Киеве в конце августа. Тогда Елена Зеленская охотно красовалась перед гостями в роскошном белом платье с поясом.



Елена Зеленская и Сара Нетаньяху / Instagram / @olenazelenska_official

Визит в Японию

В конце октября президентская чета приняла участие в особом событии – интронации императора Нарухито. Поэтому Владимир и Елена Зеленская осуществили одну из важнейших международных поездок 2019 года и посетили Японию.

Событие имело четко регламентированный дресс-код, поэтому первая леди Украины вынуждена была учесть все тонкости традиций государства и их культуры. С этим Елена Зеленская справилась благодаря дизайнеру Ивану Фролову, который создал для нее два особых образа.

На самой церемонии первая леди предстала перед мировыми лидерами в пастельном желтом платье, которое символизировало чистоту мыслей и изменений. Дизайнер решил совместить украинскую и японскую культуры, добавив к образу Елены Зеленской особые аксессуары.

Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, которая соответствавала японским традициям, ведь в соответствии с ней определенные оттенки можно носить только в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы совместить элементы и крой украинского народного костюма с мотивами национальной японской одежды,

– рассказал Иван Фролов.



Елена Зеленская в Японии / Пресс-служба дизайнера



Стильный выход Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера

Именно этот наряд вызвал немало обсуждений в сети. Украинцы были убеждены, что Елена Зеленская нарушила главное правило этикета и надела одежду цвета императорской семьи, что недопустимо. Однако, оказалось, что хейтеры перепутали Японию и Китай, которые имеют разные традиции. Сейчас наряд Елена Зеленская выставила на аукцион. Все средства первая леди направит на благотворительность.

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Интересно, что это было не единственное платье, которое украинская модница продемонстрировала в Японии. На гала-ужин Елена Зеленская пришла в платье с необычным кроем.

"Платье асимметричное, подчеркивает талию, имеет классический мужской крой. Кроме того, один из лацканов спадает на плечо, что покрыто тюлем на тон холоднее платья. На одном рукаве – ручная вышивка рассеянными кристаллами, другой рукав – длинный и классический. Этот образ украшает передний шлейф, который тянется от начала шеи до пола", – рассказал автор наряда Иван Фролов.



Елена Зеленская на гала-вечере в Японии / Пресс-служба дизайнера

Елена Зеленская – яркий пример того, как за считанные месяцы можно кардинально изменить свою жизнь и стиль. Знаменитость, которая предпочла бы оставаться в тени своего успешного мужа, все же предстала перед публикой и с уверенностью выполняет работу первой леди Украины. А ее сторонникам и хейтерам остается только наблюдать за воплощением социальных инициатив Елены Зеленской и наслаждаться ее новыми выходами.

Стильные выходы Елены Зеленской с момента инаугурации: смотрите в видео