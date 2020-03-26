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Первая работа Меган Маркл с Disney появится на экранах уже в апреле: детали

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О возвращении герцогини Сассекском к актерской карьере известно с тех пор, как супруги отказались от королевских обязанностей. Так, Меган Маркл озвучила документальный фильм от Disney "Слоны", который появится на стриминговой платформе уже 3 апреля.

После того, как принц Гарри и Меган Маркл решились начать финансово независимую жизнь и отойти от королевских полномочий, пресса взорвалась обсуждениями о возвращении герцогини к актерской карьере. В январе появились подтверждения, что она будет озвучивать мультфильмы студии Disney.

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Только сейчас стало известно, что голос Меган Маркл можно будет услышать в документальном фильме "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Картина появится на платформе уже 3 апреля.

Известно, что все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров.

Стоит заметить, что Меган Маркл также станет ведущей 10 эпизодов реалити-шоу
на стриминговой платформе Netflix и будет давать героям советы относительно семейной жизни. Кроме того, ее агенты активно подыскивают роли в фильмах о супергероях. Если доходы от работы с Disney будут направлены на на счет организации Elephants Without Borders, то съемки в фильмах Marvel могут существенно пополнить семейный бюджет герцогов Сассекских.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Disney Меган Маркл LifeStyle Кино
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