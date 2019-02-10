Первая сумка Chanel и свой бутик: Кайли Дженнер организовала вечеринку для годовалой дочери

41 Читати новину українською
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Как жить, если твоя мама – самая богатая звезда Instagram? Это можно проследить на примере 21-летней светской львицы Кайли Дженнер. Знаменитость воспитывает годовалую дочь Сторми, которую родила 1 февраля 2018 года от рэпера Трэвиса Скотта. А на днях Кайли организовала шумную вечеринку в честь дня рождения малышки, которую назвала "Stormi World" ("Мир Сторми").

О вечеринке Кайли рассказала поклонникам на своей странице Instagram в Stories.

Читайте также: Первые шаги, путешествия и любовь к стилю: Кайли Дженнер показала, как выросла ее дочь Сторми

Кайли Дженнер, которая является владелицей бренда косметики Kylie Cosmetics, самой богатой звездой в Instagram и вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов, дочери старается дать только самое лучшее. Следовательно, у годовалой Сторми уже большой гардероб брендовой одежды, собственные "детские" автомобили и роскошные подарки от многих друзей знаменитого семейства.

Для празднования дня рождения девочки Кайли организовала вечеринку в цирковом стиле "Stormi World". Для того, чтобы попасть туда, надо пройти через огромный вход с шаром в виде лица годовалой дочери Дженнер. Внутри гостей угощали едой в маленьких розовых коробках с подписью "SW" ("Мир Сторми").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Что интересно, на территории вечеринки даже открыли бутик одежды с именем Сторми. А также один из гостей сделал дорогой подарок девочке, презентовав для нее "ее первую Chanel" – маленькую красную сумку знаменитого бренда.

Для мероприятия звездная мама Кайли одела малышку в короткое красное платье, украшенное пайетками.

Смотрите подборку фото с празднования одного года дочери Кайли Дженнер:


День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner


День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner


День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner


День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner


День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner

blog_ava
Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2"
сегодня
1554
Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира
9 февраля 16:30 Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира
66
Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
8 февраля 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
Наталя Боднар 477
Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
8 февраля 16:40 Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
162
Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
8 февраля 16:00 Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
Марта Вересюк 72
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 февраля 14:30 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 746
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
8 февраля 13:15 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 340
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук