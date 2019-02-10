Первая сумка Chanel и свой бутик: Кайли Дженнер организовала вечеринку для годовалой дочери

Как жить, если твоя мама – самая богатая звезда Instagram? Это можно проследить на примере 21-летней светской львицы Кайли Дженнер. Знаменитость воспитывает годовалую дочь Сторми, которую родила 1 февраля 2018 года от рэпера Трэвиса Скотта. А на днях Кайли организовала шумную вечеринку в честь дня рождения малышки, которую назвала "Stormi World" ("Мир Сторми").

О вечеринке Кайли рассказала поклонникам на своей странице Instagram в Stories.

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Кайли Дженнер, которая является владелицей бренда косметики Kylie Cosmetics, самой богатой звездой в Instagram и вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов, дочери старается дать только самое лучшее. Следовательно, у годовалой Сторми уже большой гардероб брендовой одежды, собственные "детские" автомобили и роскошные подарки от многих друзей знаменитого семейства.

Для празднования дня рождения девочки Кайли организовала вечеринку в цирковом стиле "Stormi World". Для того, чтобы попасть туда, надо пройти через огромный вход с шаром в виде лица годовалой дочери Дженнер. Внутри гостей угощали едой в маленьких розовых коробках с подписью "SW" ("Мир Сторми").

Что интересно, на территории вечеринки даже открыли бутик одежды с именем Сторми. А также один из гостей сделал дорогой подарок девочке, презентовав для нее "ее первую Chanel" – маленькую красную сумку знаменитого бренда.

Для мероприятия звездная мама Кайли одела малышку в короткое красное платье, украшенное пайетками.

Смотрите подборку фото с празднования одного года дочери Кайли Дженнер:



День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner



День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner



День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner



День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner



День рождения дочери Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner