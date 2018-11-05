Первое и единственное: дизайнер Apple создал кольцо, которое полностью состоит из бриллианта

Неповторимый бриллиантовый перстень создал вице-президент подразделения дизайна Apple Джонатан Айв совместно с Diamond Foundry и дизайнером Марчем Ньюсоном. Объявлена стоимость украшения и дата, когда оно будет выставлено на торг.

Первое и единственное в мире кольцо, которое полностью состоит из драгоценного камня, создали дизайнер организации Apple, компания Diamond Foundry и дизайнер Марч Ньюсон.

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Драгоценность сделали по заказу американского клиента с искусственно произведенных бриллиантов. Компания Diamond Foundry выращивала драгоценный камень до того времени, пока он достиг размера, из которого можно было вырезать желаемую форму. На кольце вырезали примерно 3000 граней, используя лазерный резак.

Представление драгоценного украшения состоится 1 декабря на Всемирном дне борьбы со Спидом. Купить кольцо можно будет 5 декабря 2018 года на благотворительном аукционе sotheby's в Майами. Неповторимое кольцо оценено в 250 тысяч долларов.