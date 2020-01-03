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Первое светское мероприятие 2020 года: какой наряд выбрали знаменитости

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Звезды на Международном кинофестивале в Палм-Спрингз / Instagram / @psfilmfest

Традиционно сезон почетных кинопремий открыли в Калифорнии на Международном кинофестивале в Палм-Спрингз. На красной дорожке появилось немало знаменитостей, которым удалось поразить публику стильными и изысканными образами. Предлагаем посмотреть самые эффектные наряды звезд.

Дженнифер Лопес 

Американская актриса и певица стала самой ожидаемой персоной на Международном кинофестивале в Палм-Спрингз. Для первого публичного появления в 2020 году она выбрала розовое платье с цветочным принтом от лондонского модельера Richard Quinn. Молодому дизайнеру пророчат бешеный успех, ведь настоящей ценительницей его творчества является сама королева Елизавета II.

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Платье, которое выбрала Дженнифер Лопес для светского мероприятия, красовалось на подиумах коллекции весна-лето 2020. Изюминкой образа, который звезда дополнила розовыми туфлями на каблуке и стильным клатчем, стал длинный цветочный шлейф.

Компанию знаменитости составил ее преданный возлюбленный бывший американский бейсболист Алекс Родригес.

дженніфер лопес Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

Дженнифер Лопес с бойфрендом на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

Шарлиз Терон

Американская киноактриса и фотомодель неоднократно становилась лауреатом самых престижных премий Оскар и Золотой глобус. На Международном кинофестивале в Палм-Спрингз она забрала очередную награду International Star Award за фильм "Секс-бомба".

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Для дебютной красной дорожки в новом десятилетии Шарлиз Терон выбрала обтягивающий костюм в клеточку от Dior, который подчеркнул стройную фигуру голливудской звезды. Комплектом к юбке-карандаш длины миди она выбрала элегантный корсет с поясом. Особенностью ее образа стал топ в сетку, который привлек внимание к декольте актрисы. Брендовую одежду Шарлиз Терон дополнила черными босоножками на каблуке и яркой помадой на губах.

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Шарлиз Терон на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest


Шарлиз Терон на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

Рене Зеллвегер

Американская актриса, владеющая званием "Лучшая актриса второго плана" премии Оскар, также стала гостьей кинофестиваля. Звезда выбрала черный шифоновый комбинезон Jason Wu.

Главный элемент образа – приспущенные плечи наряда и декор на груди. Рене дополнила look черными туфлями на каблуках. Лаконичная прическа – пышный низкий хвост – и едва заметный макияж добавили ее образу элегантности и изысканности.

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Рене Зеллвегер на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

Сальма Хайек

Мексиканская актриса появилась на красной дорожке вместе с мужем Франсуа-Анри Пино. Она выбрала черное платье – блузку с прозрачными рукавами и макси-юбку с рюшами. Образ Сальма Хайек дополнила ярким макияжем и прической с локонами.


Сальма Хайек и Антонио Бандерас на Международном кинофестивале / Instagram / @psfilmfest

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Модные бренды Стиль и мода Дженнифер Лопес Шарлиз Терон
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