Первую серию финала "Игры престолов" обнародовали на 4 часа раньше запланированной премьеры

Фанаты фэнтезийного сериала "Игра престолов" уже имели возможность посмотреть долгожданный 1 эпизод сериала вчера, 14 апреля в США. В Украине зрители оценили его сегодня, 15 апреля, в 4:00. Однако американцы случайно сделали сюрприз фанатам и обнародовали 1 серию раньше официальной премьеры.

А все потому, что стриминговий сервис DirecTV Now, который должен был транслировать первый эпизод с канала HBO выпустил серию на 4 часа раньше запланированной премьеры. В издании Insider представитель американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT & T, которой принадлежит DirecTV Now объяснила курьезную ситуацию.

Видимо, наша система была так же, как и мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о проблеме, мы сразу же исправили ее,

– рассказали в издании.

Несмотря на это, серия все же была доступна к просмотру все 4 часа до официальной премьеры HBO. Добавим, что в Украине первую оригинальную серию "Игры престолов" зрители имели возможность увидеть на одном из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Ведь именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

Что такое "Игра престолов"?​

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.