Первую серию финала "Игры престолов" обнародовали на 4 часа раньше запланированной премьеры

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"Игра престолов"
"Игра престолов" / HBO

Фанаты фэнтезийного сериала "Игра престолов" уже имели возможность посмотреть долгожданный 1 эпизод сериала вчера, 14 апреля в США. В Украине зрители оценили его сегодня, 15 апреля, в 4:00. Однако американцы случайно сделали сюрприз фанатам и обнародовали 1 серию раньше официальной премьеры.

А все потому, что стриминговий сервис DirecTV Now, который должен был транслировать первый эпизод с канала HBO выпустил серию на 4 часа раньше запланированной премьеры. В издании Insider представитель американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT & T, которой принадлежит DirecTV Now объяснила курьезную ситуацию.

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Видимо, наша система была так же, как и мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о проблеме, мы сразу же исправили ее,
– рассказали в издании.

Несмотря на это, серия все же была доступна к просмотру все 4 часа до официальной премьеры HBO. Добавим, что в Украине первую оригинальную серию "Игры престолов" зрители имели возможность увидеть на одном из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Ведь именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

Игра престолов 8 сезон первый официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Что такое "Игра престолов"?​
Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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