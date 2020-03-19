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Первые антисептики Christian Dior и Louis Vuitton уже привезли в больницы Парижа: фото

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Компания LVMH, которой принадлежат бренды Christian Dior и Louis Vuitton, что начала изготавливать за собственный счет антисептические продукты, уже начала доставлять их в больницы Парижа. Врачи и медсестры парижских больниц уже протестировали антисептические гели.

Согласно информации издания Financial Times, первые пластиковые бутылки с дезинфицирующим средством для рук уже бесплатно доставили в больницы Парижа.

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Сейчас в приоритете находятся медицинские учреждения сети Assistance Publique-Hopitaux de Paris, в которую входят 39 больниц Парижа и его пригородов. В компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ожидают, что к концу недели скорость производства гелей достигнет 12 тонн в неделю. Впоследствии санитайзеры планируют поставлять и в другие больницы, которые не входят в сеть Assistance Publique-Hopitaux de Paris.

Для их изготовления руководители бренда временно переоборудовали собственные линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках во Франции. Для этого они используют три доступных для них компонента – очищенную воду, этанол и глицерин.

Добавим, что решение об изготовлении антисептиков для полного обеспечения столичных больниц принял президент компании LVMH Бернар Арно, который отметил, что здоровье нации в приоритете для его компаний, а дефицит антисептических средств в условиях широкого распространения эпидемии коронавирус на территории Европы – недопустим.

В мире, по состоянию на 18 марта зафиксировано 200 126 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 7 989 – завершились летально. Выздоровело уже более 82 тысяч человек. В частности во Франции подтверждено 9 134 случая заражения коронавирусом, из которых 602 выздоровели, и 264 смертельных случая.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Здоровье Коронавирус Covid-19 Стиль и мода Новости LifeStyle Новости Франции Louis Vuitton Christian Dior Фотоновости
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