Первые фото с восьмого сезона "Игры престолов" взорвали сеть: официальные кадры

В сети появились первые официальные снимки после съемок восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), премьера которого состоится уже этой весной. На фотографиях предстали любимые герои, роли которых исполняли Кит Харингтон, Лена Хиди, Мэйси Уильямс и другие.

В середине января телеканал HBO опубликовал первый официальный тизер к восьмому сезону самого ожидаемого сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). А уже через три недели показали первые фото из новых эпизодов, которые будут представлены весной 2019 года.

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Официальные кадры представители HBO опубликовали на сайте накануне. Больше чем 10 фотографий покажут, какими предстанут любимые герои в новом восьмом сезоне, который станет финальным в культовой ленте. На каждом из снимков отдельный персонаж изображен в одиночестве, полностью передавая свою энергетику.

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO



Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO

Официальные кадры восьмого сезона "Игры престолов" / HBO