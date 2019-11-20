Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 2 серии

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"Первые ласточки" / Новый канал

Накануне, 19 ноября, на "Новом канале" состоялась премьера сериала "Украинские ласточки". Лента только стартовала на телевидении, однако сразу же завоевала любовь зрителей.

Несмотря на то, что официальная премьера первого эпизода сериала "Первые ласточки" состоялась на ютуб-канале "Нового канала" еще неделю назад, на телевидении она вышла только накануне, 19 ноября, вместе со второй серией.

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Вторая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Следователь Ольга Макарова начинает расследование смерти Полины. Она уверена, что ее смерть – не самоубийство. А помогать ей в деле должен новичок-мажор, который на самом деле будет только мешать.

Ник тоже хочет понять, что происходит, потому допрашивает Федю и Катю, которые признаются ему, что тайный "Друг" уже давно общается с ними. А после этого начинает шантажировать их новыми задачами.

Также во второй серии становится известно, что родители Феди отдалились от него после смерти его брата Саши. Отец развлекается с любовницей, а мама пытается забыть о боли, с головой погрузившись в работу.

У Кати тоже далеко не идеальная семья. Ее родители, которые постоянно выпивают, доводят ее до депрессии, и брат-лаборант, который находится с ней в одной школе.

Вторая серия сериала "Первые ласточки" появится позже

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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