Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 3 серии

Накануне, 20 ноября, на "Новом канале" вышла 3 серия сериала "Первые ласточки". Молодежный триллер "Первые ласточки" продолжает покорять сердца фанатов, среди которых не только молодежь, но и их родители, бабушки и дедушки. Ведь в картине поднимаются темы, которые заполонили современный мир. Что случилось с главными героями – читайте на LifeStyle 24.

Буллинг, наркотики, однополая любовь – все это о современной молодежи. Однако часто родители, у которых нет тесного контакта со своими детьми, не замечают их неприятностей и проблем. Поэтому создатели сериала "Первые ласточки" решили осветить это в сюжете молодежного триллера.

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Третья серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Главные герои сериала: Ник, Лера, Федя и Катя, – в школе беззаботные подростки, у которых все просто великолепно. Однако по возвращении домой каждый из них оказывается в личном аду. У кого-то из них нет семьи, у кого родители стабильно выпивают, а от кого-то семья требует значимых успехов, пытаясь таким образом наверстать упущенное.

Пока каждый из них преодолевает в себе нежелание возвращаться домой после школы, мама красавчика Феди, которая занимается делом Полины, не покладая рук ищет истинные причины ее смерти. Зная о влиянии соцсетей на подростков, она пытается разыскать правду именно там. И, кажется, она узнает о некоторых деталях, которые изрядно повлияют на процесс расследования.

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Третья серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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