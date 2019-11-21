Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 4 серии

Лента о реальных и довольно опасных проблемах современной молодежи дошла до экватора, поэтому события, происходящие вокруг нескольких подростков, изрядно обостряются. Премьера четвертой серии сериала "Первые ласточки" состоялась на "Новом канале" накануне, 20 ноября. Что произошло с 11-классниками в новом эпизоде – читайте на LifeStyle 24.

Несколько учеников из 11-Б класса стали жертвами неизвестного "Друга", который негативно влияет на их жизнь. Каждый из подростков проживает свою историю, о которой не знает никто, кроме них самих. Сериал "Первые ласточки" не приукрашивает жизнь современной молодежи, а показывает все его реальные проблемы.

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Четвертая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Мажорка Лера официально становится частью клуба "ласточек". А еще она почти стала выполненной задачей их тайного "Друга". И после этого даже увлеченные игрой 11-классники понимают, что она превращается в опасную игрушку, поэтому решают положить этому конец. Однако школьники знают, что обращаться за помощью к родителям или учителям – не вариант, ведь их не поймут и обвинят в том, что происходит.

Тем временем тихой Кате исполняется 17 лет, поэтому подростки решают, что это хорошая возможность, чтобы отвлечься от всего ужаса, который происходил в последнее время. Лера решает взять на себя организацию вечеринки, но их веселое празднование превращается в игру "Правда и только правда", где члены группы "ласточек" должны будут пойти на откровенные признания. На откровение будет вынуждена согласиться и мама Полины, которая якобы совершила самоубийство.

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Четвертая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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