Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 5 серии

Премьера пятой серии сериала "Первые ласточки" запланирована на "Новом канале" сегодня, 21 ноября. Тайный "Друг" продолжает набирать в команду жертв. Кто может ими стать и как повернется дело погибшей Полины – читайте на LifeStyle 24.

Как известно, в сериале "Первые ласточки" будет всего восемь серий, однако развязка, скорее всего, ждет фанатов молодежного триллера только в финальном эпизоде. Поэтому на экваторе ленты события вокруг неизвестного "Друга" и его жертв только набираются обороты.

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Пятая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

В предыдущей серии дочь состоятельных родителей Лера пополнила команду "ласточек", а также вместе с другими одноклассниками праздновала день рождения Кати. Именно на ее вечеринке подростки решили сыграть в откровенную игру, по условиям которой должны были говорить правду и только правду. В процессе игры они узнали, что Полина, которую считают самоубийцей, ждала ребенка. Ее мать, Лариса Дудка, обвинит в этом одноклассника Поли Ника, ведь это он внес девушку к "Золотому секс-фонду" школы. После этого заявления 11-Б отвернулся от друга, однако Ник не впадает в отчаяние и ищет способ, чтобы доказать всем, что это неправда. Однако больше всего он волнуется из-за мнения Леры.

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Пятая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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