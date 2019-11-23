Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 7 серии

Захватывающий украинский триллер подходит к концу. Предпоследняя, седьмая, серия сериала "Первые ласточки" вышла на телевидении накануне, 22 ноября. Что случилось с 11-классниками – читайте на LifeStyle 24.

Молодежная лента, которая меньше, чем за неделю, стала любимой не только для подростков, но и для взрослых, подошла к концу. Сериал "Первые ласточки" завершился накануне, 22 ноября, показав два последних эпизода. К вашему вниманию описание 7 серии "Первых ласточек" на LifeStyle 24.

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Седьмая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Мажорка Лера попадает в аварию. Федя, Катя и Ник, который так хотел доказать ей свою непричастность к беременности Полины, мгновенно прибывают на место ДТП. В момент, когда тихоня Катя видит разбитую машину своей одноклассницы, она решается сделать откровенное признание следователю Макаровой. Для тайного "Друга" такой поворот событий станет сюрпризом, однако самое страшное уже сделано и выживет ли Лера после столкновения с деревом – узнаете, посмотрев 7 серию "Первых ласточек".

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Седьмая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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