Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 8 серии

Последняя 8 серия популярного сериала "Первые ласточки" вышла на "Новом канале" накануне, 22 ноября. Группа одноклассников из 11-Б наконец узнала, кто прятался под псевдонимом "Друг". Если вы тоже хотите узнать – читайте описание 8 серии "Первых ласточек" на LifeStyle 24.

Создатели сериала "Первые ласточки" подготовили немало сюжетных сюпризов для зрителей, чем он и заинтересовал подростков и их родителей. В 8 серии молодежного триллера было не меньше напряженных моментов, наконец, в финальном эпизоде все тайны 11-классников и их родителей стали известны поклонникам.

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Восьмая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Ученики 11-Б класса готовятся к выпускному, однако они не догадываются, что их тайный "Друг" также готовит для них сюрприз. Вполне возможно, что он станет финальным. Однако неожиданно Лера, которая выздоровела после аварии, вспоминает кое-что интересное о нем. А Дениса ждала неожиданная встреча в отделении полиции накануне выпускного. Следователь Макарова, мама Феди, поспешила в школу с оружием. И самое главное – всем героям сериала наконец стало известно, кто скрывался под маской "Друга" и раздавал 11-классникам ужасные задачи.

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Восьмая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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