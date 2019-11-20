Украинский сериал "Первые ласточки": кто сыграл главные роли и сколько будет серий

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Актеры сериала "Первые ласточки" / Новый канал

Во вторник, 19 ноября, на "Новом канале" стартовал показ украинской многоэпизодной ленты о проблемах современных детей "Первые ласточки". Какие актеры сыграли главные роли, а также о том, сколько серий – читайте на LifeStyle 24.

Премьера молодежного триллера "Первые ласточки" состоялась на телевидении накануне, 19 ноября. Однако первый эпизод создатели сериала опубликовали около недели назад на ютубе "Нового канала". Тогда также стало известно, что лента о жизни 11-классников будет насчитывать 8 серий.

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Однако в этих сериях вы увидите забавных моментов из школьных будней, наоборот, вас ждет раскрытие всех проблем современных детей – буллинг, однополая любовь, суициды, а также наркотическая зависимость.

Дата выхода всех серий сериала "Первые ласточки"

1 серия – 19 ноября 2019 года в 22:00

2 серия – 19 ноября 2019 года в 23:00

3 серия – 20 ноября 2019 года в 22:00

4 серия – 20 ноября 2019 года в 23:00

5 серия – 21 ноября 2019 года в 22:00

6 серия – 21 ноября 2019 года в 23:00

7 серия – 22 ноября 2019 года в 21:40

8 серия – 22 ноября 2019 года в 22:40

Также LifeStyle 24 решил поближе познакомить вас с главными актерами сериала "Первые ласточки".

Актеры и роли нового украинского сериала "Первые ласточки"

Смолякова Мария – Полина

20-летняя Мария, которая родилась и проживает в Киеве, сыграла роль девочки, которая якобы совершила суицид. Она получает образование в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Ранее снималась в "Выходите без звонка – 2", "Номера", "Выходите без звонка", "Криминальная журналистка" и др.

перші ластівки актори
Смолякова Мария 

Александр Рудинский – Никита (Ник)

Парень родом из Николаева, известный зрителям по сериалу "Подорожник". 23-летний актер учится в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Добавим, что ранее Саша Рудинский получил престижную награду в номинации "Дебютант" на VIII Международной Театральной Премии Академии.

Перші ластівки аткори
Саша Рудинский

Таисия-Оксана Щурук – Катя

20-летней киевлянке досталась роль тихони Кати, родители и брат которой – глухонемые. Ранее Таисия-Оксана Щурук снималась в сериале "Киев днем и ночью". Чтобы стать актрисой девочка прошла актерский курс КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого.

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Перші ластівки актори і ролі
Таисия-Оксана Щурук

Максим Самчик – Федя

Роль спокойного парня Феди, который только познает взрослую жизнь, досталась 22-летнему Максиму Самчику. Актер получает актерское образование в КНУТКиТ (мастерская Ю. П. Высоцкого).

Перші ластівки серіал актори
Максим Самчик 

Олег Гоцуляк – Макс

Герой Макс – друг Феди. Его роль исполнил 23-летний киевлянин Олег Гоцуляк. Ранее он играл в "Дизертире", документальной драме "Дети победы» и других проектах.

Перші ластівки актори
Олег Гоцуляк

Полина Носыхина – Лера

Роль еще одной 11-классницы досталась Полине Носыхиной. Она сыграла дочь богатых родителей. Ранее 18-летняя актриса снималась в проектах "Солнечный ноябрь", "Сестры по наследству", "Лучше всех", "Виноград" и др.

Перші ластівки
Полина Носыхина 

Максим Девизоров – Ден

23-летний киевлянин исполнил роль пловца Дениса Денисенко. Актерскому мастерству учился в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Режиссер драматического театра".

Перші ластівк иактори і ролі
Максим Девизоров

Виктория Литвиненко – мама Феди, следователь

Опытная 33-летняя актриса снялась уже во многих проектах, среди которых "Операция Махаббат", "По законам военного времени 2", "Снайперша" и другие.

перші ластівки
Виктория Литвиненко

Фото: Новый канал

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Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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