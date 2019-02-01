Первые шаги, путешествия и любовь к стилю: Кайли Дженнер показала, как подрастала ее дочь Сторми

Американская инфлюенсер и миллиардерша Кайли Дженнер вчера, 1 февраля, поделилась со всем миром в своем Instagram тем, как подрастала ее дочь Сторми. Ведь ровно год назад она родила своего первенца от популярного рэпера Трэвиса Скотта.

Фотографиями с первого дня рождения Сторми звездная мама делилась с фанатами в своих Instagram-Stories. Для празднования она заказала много разноцветных шариков, стол со сладостями и много подарков.

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Но кроме этого свой Instagram-блог Кайли наполнила фотографиями, которые она делала в течение года. На них она путешествует в автомобиле с возлюбленным и дочкой, делает с ней покупки, проводит время, наблюдает, как та уже начинает примерять босоножки Дженнер и делает первые шаги. Миловидные кадры очень понравились фанатам 21-летней девушки, из-за чего те подарили ей миллионы лайков и комментариев.

"Как мне повезло иметь такого ​​милого, умного, счастливого ребенка. Я просто не могла мечтать о тебе, Сторми. Я бы хотела, чтобы ты осталась такой навсегда, и чтобы я могла защитить твой заразительный улыбку и смех. Я знаю, что вы мало что помните о первом годе своей жизни, но я молюсь, чтобы вы никогда не забывали поделиться своей радостью и смехом с миром. Моя любовь растет к тебе со скоростью тысячи миль в минуту. Каждый день с тобой – лучший день в моей жизни. С днем ​​рождения, мой ангел на Земле", – трогательно поздравила с первым днем ​​рождения свою дочь Кайли.

С праздником свою племянницу также поздравили и родные сестры Кайли – Кендалл Дженнер и Ким Кардашян.

Кендалл Дженнер с племянницей Сторми / Instagram / @kendalljenner



Дочь Ким Чикаго (слева) и маленькая Сторми (справа) / Instagram / @kimkardashian

Добавим, что видеоролик, Кайли Дженнер опубликовала в YouTube 1 февраля прошлого года о ее беременности, стал самым популярным в 2018 году. Его просмотрели более 76 миллионов раз. А фотография, на которой маленькая ручка новорожденной Сторми обнимает пальцы Кайли Дженнер, также побила рекорд сети Instagram в 2018 году и набрала больше 18 миллионов лайков.