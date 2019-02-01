Первые шаги, путешествия и любовь к стилю: Кайли Дженнер показала, как подрастала ее дочь Сторми

5 Читати новину українською
Кайли Дженнер с дочкой Сторми
Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner

Американская инфлюенсер и миллиардерша Кайли Дженнер вчера, 1 февраля, поделилась со всем миром в своем Instagram тем, как подрастала ее дочь Сторми. Ведь ровно год назад она родила своего первенца от популярного рэпера Трэвиса Скотта.

Фотографиями с первого дня рождения Сторми звездная мама делилась с фанатами в своих Instagram-Stories. Для празднования она заказала много разноцветных шариков, стол со сладостями и много подарков.

Читайте также: Кайли Дженнер с 11-месячной дочерью надели похожи неоновые купальники: яркие фото

Но кроме этого свой Instagram-блог Кайли наполнила фотографиями, которые она делала в течение года. На них она путешествует в автомобиле с возлюбленным и дочкой, делает с ней покупки, проводит время, наблюдает, как та уже начинает примерять босоножки Дженнер и делает первые шаги. Миловидные кадры очень понравились фанатам 21-летней девушки, из-за чего те подарили ей миллионы лайков и комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

"Как мне повезло иметь такого ​​милого, умного, счастливого ребенка. Я просто не могла мечтать о тебе, Сторми. Я бы хотела, чтобы ты осталась такой навсегда, и чтобы я могла защитить твой заразительный улыбку и смех. Я знаю, что вы мало что помните о первом годе своей жизни, но я молюсь, чтобы вы никогда не забывали поделиться своей радостью и смехом с миром. Моя любовь растет к тебе со скоростью тысячи миль в минуту. Каждый день с тобой – лучший день в моей жизни. С днем ​​рождения, мой ангел на Земле", – трогательно поздравила с первым днем ​​рождения свою дочь Кайли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

С праздником свою племянницу также поздравили и родные сестры Кайли – Кендалл Дженнер и Ким Кардашян.Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер с племянницей Сторми / Instagram / @kendalljenner

Стормі і Чікаго
Дочь Ким Чикаго (слева) и маленькая Сторми (справа)/ Instagram / @kimkardashian

Добавим, что видеоролик, Кайли Дженнер опубликовала в YouTube 1 февраля прошлого года о ее беременности, стал самым популярным в 2018 году. Его просмотрели более 76 миллионов раз. А фотография, на которой маленькая ручка новорожденной Сторми обнимает пальцы Кайли Дженнер, также побила рекорд сети Instagram в 2018 году и набрала больше 18 миллионов лайков.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Кайли Дженнер Звездные мамы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
548
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
179
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 966
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
259
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 712
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 26711
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук