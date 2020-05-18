Первый семейный конфликт: мама девушки Илона Маска публично раскритиковала изобретателя

Две недели назад миллиардер Илон Маск стал отцом сына, однако у матери его девушки Граймс уже есть претензии к избраннику дочери. Журналистка Сэнди Гароссино раскритиковала сообщение новоиспеченного папы в твиттере и публично намекнула на его безразличное отношение к новой семье.

4 мая 48-летний основатель SpaceX стал папой в шестой раз. Его 32-летняя девушка канадская певица Граймс родила сына, которого Илон Маск сразу поспешил показать общественности. Судя по фото в сети, изобретатель добросовестно выполняет свои родительские обязанности, однако такое мнение не разделяет новоиспеченная бабушка и мать избранницы инженера Сэнди Гароссино. Об этом информирует Page Six.

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Так, Илон Маск опубликовал лаконичное сообщение в твиттере, которое вызвало настоящий резонанс в сети. "Примите красную пилюлю", – написал изобретатель. Пользователи заметили в его словах связь с фильмом "Матрица", в котором главному герою Нео предлагали на выбор две таблетки – красную, которая раскроет правду о мире, и синюю, которая оставит его в неведении. Эту аллегорическую публикацию общество расценило как поддержку Дональда Трампа и его Республиканской партии. Однако неофициальная теща Илона Маска увидела другой смысл статьи.

Take the red pill — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Фразу "красная таблетка" часто используют активисты, которые борются за права мужчин. Таким образом они подчеркивают, что современным миром управляют женщины, а мужчины оставляют в неблагоприятных условиях. Поэтому мать Граймс Сэнди Гароссино гневно высказалась о намеках Илона Маска на неравноправие позиций. Она опубликовала гневный пост в твиттере, который быстро удалила.

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Если бы ваша девушка пережила сложную беременность и роды две недели назад, и вам было бы больше 16 лет, вы бы сейчас высказывали эти глупости про мужские права в твиттере?

– написала "теща" изобретателя.

В сети уже успели оценить масштабы конфликта между изобретателем и мамой его избранницы. "День благодарения будет веселым", – предсказал один из пользователей.