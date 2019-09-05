Первый день школы: 4-летняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма поразила сходством с королевой

Счастливые родители Кейт Миддлтон и принц Уильям провели своих детей в элитную школу Thomas's Battersea: принц Джордж идет в 3 класс, а 4-летняя принцесса Шарлотта в первый. Кенсингтонский дворец показал трогательное фото брата и сестры перед началом занятий в учебном заведении.

Представители Кейт Миддлтон и принца Уильяма опубликовали совместное фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты на их официальной странице в Instagram.

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На фотографии дети позируют в школьной форме, обнимаясь и улыбаясь на камеру. Добавим, что в первые дни учебы девочке дадут "школьную" фамилию – Шарлотта Кембридж. Ее брат принц Джордж в свою очередь имеет "школьную" фамилию Джордж Кембридж. Дочь Кейт и Уильяма с первых дней будет посещать, кроме уроков, еще и балетный кружок.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады распространить фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты возле Кенсингтонского дворца утром,

– говорится в подписи.

Читатели в Instagram в комментариях начали массово заявлять, как принцесса Шарлотта похожа на свою прабабушку – королеву Великобритании Елизавету II.

"Она очень похожа на королеву", "Принцесса Шарлотта является копией Елизаветы II", "Я действительно вижу, как девочка похожа на свою величественную бабушку королеву Елизавету II", "Шарлотта имеет сильное сходство с королевой", – пишут одинаковые сообщения поклонники королевской семьи.

Также некоторые сравнили внешне девочку с отцом принцем Уильямом и с бабушкой принцессой Дианой.

Что известно о школе Thomas's Battersea?

Заведение расположено в южном районе Лондона, в 30 минутах езды от Кенсингтонского дворца. Школа считается одной из самых престижных, ведь здесь внедрены инновационные методы обучения, а дети изучают предметы в форме игры. Стоимость образования в Thomas's Battersea составляет 23 тысячи долларов в год.