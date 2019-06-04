Первый и последний концерт группы Kiss вскоре отгремит в Киеве: подробности шоу

Легендарная группа Kiss играет свой первый и последний концерт в столице Украины. Грандиозное мероприятие состоится в рамках прощального тура рок-коллектива End Of The Road. Райдеры обещают незабываемые эмоции.

Самый большой стадион Украины НСК "Олимпийский" будет принимать американскую рок-группу Kiss и ее поклонников уже меньше, чем через две недели, а именно – 16 июня. Участники коллектива устраивают первый и последний концерт в Киеве в рамках тура End Of The Road.

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Организаторы уверяют, что готовится что-то очень грандиозное. Для того, чтобы концерт прошел на высшем уровне, к организации привлекли 25 "фур" и команду из 100 человек, а также в Киев привезут оборудование, вес которого превышает 400 тонн!

Что важно, участники рок-группы уже не молодые ребята, их возраст колеблется в пределах 58-69 лет, поэтому для комфортного и удобного времяпрепровождения они предоставили свой райдер. Однако заверили, что группа, как и раньше, удивит их своим перфоменсом, который не под силу даже многим молодым артистам.



Группа Kiss / Пресс-служба

Райдер группы Kiss:

- в райдере нет большого количества алкоголя, они пожелали несколько бутылок дорогого шампанского и вина, отметив, что это для того, чтобы расслабиться после концерта.

- суммарно райдер (на всю команду) включает более 200 позиций пищи и напитков, среди которых около тонны питьевой воды и 300 килограммов пищи.

- обязательный полицейский эскорт. Это аргументируется желанием не терять время на пробки на дорогах.

- с группой всегда присутствует личная охрана. К слову, ее начальник, Дэнни Фрэнсис, в свое время охранял группу Led Zeppelin и является поистине легендарной личностью, о котором даже написана книга.

- для обеспечения подготовки шоу, кроме личной команды, по райдеру группы, также привлекается еще 250 человек со стороны украинского организатора, а всего в строительстве сцены в течение трех дней принимает участие более 500 человек одновременно.