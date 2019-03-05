Первый официальный выход Меган Маркл и Кейт Миддлтон: герцогини на приеме в честь принца Чарльза

23 Читати новину українською
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Коллаж: LifeStyle 24

Герцогини Сассекская и Кембриджская осуществили свой первый совместный выход в 2019 году. Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли на праздничное мероприятие, которое королева Елизавета II организовала в честь принца Чарльза.

О первом официальном выходе герцогинь в 2019 году стало известно в конце февраля. Тогда Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон появятся вместе на мероприятии, которое будет организовано в честь принца Чарльза.

Читайте также: Кейт Миддлтон пропустила американскую вечеринку Меган Маркл: известна причина

Светское мероприятие, на которое приглашение получили все члены королевской семьи состоялось во вторник, 5 марта. Принц Чарльз, который празднует 50-ю годовщину инвеституры (юридический акт передачи должности, который сопровождается определенным обрядом, – LifeStyle 24) принимал дорогих гостей в Букингемском дворце.

На празднование пришли его невестки Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для события, которое проходило в семейном кругу представительницы слабого пола выбрали скромные наряды и минимум аксессуаров. Так, для появления в Букингемском дворце беременная Меган Маркл выбрала платье в светлых золотистых тонах с цветочным узором, поверх которого надела белое пальто. Ее образ дополнила любимая обувь – туфли-лодочки бежевого цвета.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted

Кейт Миддлтон надела легкое платье мятного оттенка, изюминкой которого стали элегантные пуговицы и манжеты на рукавах. Для своего наряда герцогиня Кембриджская также обула туфли-лодочки бежевого оттенка.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Гарри / Instagram / @hellomag

blog_ava
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
12893
Теги: LifeStyle Мода Кейт Миддлтон Меган Маркл Новости LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
сегодня 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1156
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
сегодня 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
47
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 09:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1968
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
4 марта 20:44 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 600
Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
4 марта 19:05 Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
63
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук