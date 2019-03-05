Первый официальный выход Меган Маркл и Кейт Миддлтон: герцогини на приеме в честь принца Чарльза

Герцогини Сассекская и Кембриджская осуществили свой первый совместный выход в 2019 году. Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли на праздничное мероприятие, которое королева Елизавета II организовала в честь принца Чарльза.

О первом официальном выходе герцогинь в 2019 году стало известно в конце февраля. Тогда Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон появятся вместе на мероприятии, которое будет организовано в честь принца Чарльза.

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Светское мероприятие, на которое приглашение получили все члены королевской семьи состоялось во вторник, 5 марта. Принц Чарльз, который празднует 50-ю годовщину инвеституры (юридический акт передачи должности, который сопровождается определенным обрядом, – LifeStyle 24) принимал дорогих гостей в Букингемском дворце.

На празднование пришли его невестки Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для события, которое проходило в семейном кругу представительницы слабого пола выбрали скромные наряды и минимум аксессуаров. Так, для появления в Букингемском дворце беременная Меган Маркл выбрала платье в светлых золотистых тонах с цветочным узором, поверх которого надела белое пальто. Ее образ дополнила любимая обувь – туфли-лодочки бежевого цвета.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted

Кейт Миддлтон надела легкое платье мятного оттенка, изюминкой которого стали элегантные пуговицы и манжеты на рукавах. Для своего наряда герцогиня Кембриджская также обула туфли-лодочки бежевого оттенка.



Кейт Миддлтон и принц Гарри / Instagram / @hellomag