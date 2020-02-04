Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020: с какими песнями выступят участники

Уже в эту субботу, 8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За право представлять Украину на международном конкурсе будут соревноваться 16 участников. Первая половина уже представила свои песни и готова зажигать сцену песенного шоу.

Первый полуфинал будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. Судьями Национального отбора на Евровидение стали певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов.

Читайте также: Участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу

Ведущим вокального проекта традиционно будет Сергей Притула. В состав команды вошел музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта и креативная продюсер Наталья Франчук. –

Песни участников первого полуфинала Нацотбора

№ 1. [О]

Украинская группа, исполняющая поп-музыку в стиле Futurepop. Фронтвумен группы Оля Чернышева ранее была бэк-вокалисткой Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асии Ахат, Illaria. Группа [О] – обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, получили приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards и дважды финалисты APPS Music & SZIGET.

Группа [O] ​​– Там, куда я иду: смотрите видео онлайн



№ 2. Jerry Heil

Молодая певица, автор и композитор, которая очень стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес. Девушка стала "Прорывом года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытием года" по версии журнала Viva, номинантом на престижную музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Хит "Охрана, отмена" набрал почти 15 миллионов просмотров на YouTube.

Jerry Heil – VEGAN: смотрите видео онлайн



№ 3. Katya Chilly

Украинская певица и композитор. Ее творчество насчитывает 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании и более тысячи в Украине.

Видео появится впоследствии

№ 4. KRUTЬ

Бандуристка, певица и участница музыкальных телешоу. Марина Круть участвовала в талант-шоу, выступала в дуэте с артистами, записала несколько каверов на мировые хиты. Осенью 2019 года она выпустила третий альбом. Известно, что к песне "99", которую Марина будет представлять на Нацотборе Евровидения специально рисуют мультфильм, который будут транслировать на задних экранах на сцене.

Видео появится впоследствии

№ 5. Go-A

Киевская группа Go-A объединила в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в созданном собственноручно стиле "укр-транс". Группа неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси.

Go-A – Соловей: смотрите видео онлайн



№ 6. CLOUDLESS

Бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Между мирами", ставшему саундтреком к сериалу "Школа". Треки группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

CLOUDLESS – Drown me down: смотрите видео онлайн



№ 7. GIO

Молодой музыкант жанра pop-music, автор и композитор. Принимал участие в шоу "Х-фактор" и "Голос страны", выступал с оркестром Lords of The Sound.

GIO – Feeling so Lost: смотрите видео онлайн



№ 8. Assol

Екатерина Гуменюк занимается музыкой с детства. В 5 лет вышла на сцену под псевдонимом Assol. Первый видеоклип сняла на довольно известную песню "Алые паруса". В 2016 году принимала участие в талант-шоу "Голос страны". Через 3 года, получив образование за рубежом, девушка вернулась в Украину на музыкальную сцену и перезапустила творчество. Певица выпустила песню "Тебе", которую посвятила мужу, и сняла романтический клип.

Assol – Save It: смотрите видео онлайн