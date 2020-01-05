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Первый публичный выход Кейт Миддлтон в 2020 году: что надела герцогиня

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Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Сегодня, 5 января, герцоги Кембриджские появились на традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины. Это первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников. Супруги присоединились к королеве Елизавете II и родителям герцогини.

Герцогиня Кембриджская во время утренней службы в очередной раз доказала, что обладает изысканным стилем. Для публичного появления она выбрала довольно теплый образ. На ней было длинное элегантное пальто пурпурного цвета с воротником-стойкой.

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Образ дополнили высокие замшевые сапоги с продольной застежкой от бренда Stuart Weitzman, темно-синяя фетровая шляпка от Hicks & Brown. Этот элемент ее наряд гармонично смотрелся с синим классическим пальто принца Уильяма.

кейт і вільям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Герцогиня подобрала перчатки в тон своей обуви и не забыла прихватить небольшую дизайнерскую сумочку от британского бренда Jaeger. Безусловно, Кейт Миддлтон не забыла про аксессуары – золотые серьги с синими бриллиантами.


Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @ katemiddletonofficial1

Зимние праздники Кейт и Уильям провели в своем загородном доме в Анмер-Холле вместе с детьми. Но уже сегодня семья вернулась обратно в Лондон, где Джордж и Шарлотта продолжат обучение в школе.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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