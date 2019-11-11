Первый состав "ВИА Гры" объединился ради выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара: видео

В четвертьфинале проекта "Танцы со звездами" пары выполнили по два танца. Один из них сопровождался выступлением украинских звезд. Так, впервые за 15 лет на сцене появился дебютный состав группы "ВИА Гра" – Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Секс-символы украинского шоу-бизнеса исполнили песню "Я не вернусь", а пара станцевала страстное танго.

Организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" еженедельно поражают поклонников новыми темами прямых эфиров и приглашенными гостями. Но 12 эфира зрителей ждал потрясающий сюрприз – Надежда Мейхер и Алена Винницкая снова спели вместе. Женщины в 2000 году стали первыми участницами коллектива "ВИА Гры" и в таком составе записали множество хитов, среди которых "Попытка №5"

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Алена Винницкая и Надежда Мейхер объединились ради номера Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Пара выполнила страстное танго под хит "Я не вернусь".

Судьи шоу одобрили выступление легендарной "ВИА Гры", а вот танцем остались довольны не все. Екатерина Кухар не могла скрыть того, что Надежда Мейхер и Алена Винницкая пошли паре на пользу. А вот по словам Влада Ямы, Виктории и Дмитрию не хватило эмоций между друг другом.

Если смотреть на танго, как на обязательную программу, я думаю, что Вика справилась. Почти всем шагам, где не получилось, Дима помог. Что касается вашего эмоционального состояния, то как-то вы не договорились. У него я читал танго, у тебя не совсем. Не было понятно, как вы относитесь друг к другу. А именно в этом танце это крайне важно,

– отметил хореограф.

В итоге от судей пара получила лишь 33 балла.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара