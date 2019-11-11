Первый состав "ВИА Гры" объединился ради выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара: видео

158 Читати новину українською
Алена Винницкая и Надежда Мейхер
Алена Винницкая и Надежда Мейхер / Скриншот с видео

В четвертьфинале проекта "Танцы со звездами" пары выполнили по два танца. Один из них сопровождался выступлением украинских звезд. Так, впервые за 15 лет на сцене появился дебютный состав группы "ВИА Гра" – Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Секс-символы украинского шоу-бизнеса исполнили песню "Я не вернусь", а пара станцевала страстное танго.

Организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" еженедельно поражают поклонников новыми темами прямых эфиров и приглашенными гостями. Но 12 эфира зрителей ждал потрясающий сюрприз – Надежда Мейхер и Алена Винницкая снова спели вместе. Женщины в 2000 году стали первыми участницами коллектива "ВИА Гры" и в таком составе записали множество хитов, среди которых "Попытка №5"

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: какими постановками поражали участники в четвертьфинале шоу

Алена Винницкая и Надежда Мейхер объединились ради номера Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Пара выполнила страстное танго под хит "Я не вернусь".

Судьи шоу одобрили выступление легендарной "ВИА Гры", а вот танцем остались довольны не все. Екатерина Кухар не могла скрыть того, что Надежда Мейхер и Алена Винницкая пошли паре на пользу. А вот по словам Влада Ямы, Виктории и Дмитрию не хватило эмоций между друг другом.

Если смотреть на танго, как на обязательную программу, я думаю, что Вика справилась. Почти всем шагам, где не получилось, Дима помог. Что касается вашего эмоционального состояния, то как-то вы не договорились. У него я читал танго, у тебя не совсем. Не было понятно, как вы относитесь друг к другу. А именно в этом танце это крайне важно,
– отметил хореограф.

В итоге от судей пара получила лишь 33 балла.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

 

blog_ava
Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос
сегодня
2110
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
сегодня 14:22 "Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
Юлія Ліпенцева 69
Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
сегодня 11:55 Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
Анастасія Манюхіна 241
Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
10 ноября 18:40 Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
Марина Джура 80
6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
10 ноября 16:51 6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
Настя Сукач 12601
Не отреклись от языка: голливудские звезды, которые знают украинский
9 ноября 11:25 Не отреклись от языка: голливудские звезды, которые знают украинский
Юлія Девда 2836
Новости
Больше новостей
Залиште відгук