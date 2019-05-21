Первый совместный выход: Ева Лонгория с мужем и сыном пришли на светское мероприятие

У голливудская актрисы Евы Лонгории, известной по участию в сериале "Отчаянные домохозяйки", насыщенные будни в Каннах. Звезда принимала участие в презентации проектов и в сопровождении мужа и сына засияла на красной дорожке.

Уже через месяц Ева Лонгория и ее муж Хосе Антонио Бастонь будут отмечать первый день рождения первенца. Но пока до события остается немало времени, голливудская пара наслаждается семейным буднями во Франции, искусно сочетая отдых с работой.

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На днях супруги стали приглашенными гостями вечеринки Global Gift Initiative, которая состоялась в рамках 72-го Каннского кинофестиваля. На светское мероприятие Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастонь решили прийти с 11-месячным Сантьяго, чем привлекли внимание всех журналистов и участников вечеринки. Все потому, что это впервые после рождения сына актриса совершила такой совместный выход.

Перед камерами Ева Лонгория появилась в роскошном вечернем платье с блестками. Оно было приталенным, поэтому подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Голливудские локоны и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили образ Евы Лонгории.

В то же время два главных мужчины в жизни звезды были в одинаковых черных костюмах и белых рубашках с бабочкой. Согласно фотографиям, сделанных во время события, весь вечер маленький Сантьяго провел на руках у звездного отца, в то время как Лонгория наслаждалась общением с коллегами.



Ева Лонгория с мужем и сыном/ Getty Images



Актриса Ева Лонгория с семьей в Каннах / Getty Images



Семейный выход Евы Лонгории / Getty Images

Кто такая Ева Лонгория?Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в 20 фильмах и стала продюсером пары фильмов. Что до личной жизни, то Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсона, баскетболистом Тони Паркером и сейчас находится в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастонь. С последним у актрисы родился сын Сантьсяго, который является ее первенцем.