Первый трек "Make It Rain Champagne" Верки Сердючки после творческой паузы

Народная артистка Украины впервые за шесть лет выпустила новый зажигательный трек. Сингл под названием "Make It Rain Champagne" впервые прозвучал на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" еще в ноябре. Однако сама звезда назвала выступление репетицией и сегодня, 13 декабря, состоялась премьера студийной записи будущего хита.

После многолетнего затишья в своем творчестве Верка Сердючка решила взорваться новым англоязычным треком накануне новогодних корпоративов, которые не обходятся без танцевальных хитов народной любимицы.

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В переводе песня "Make It Rain Champagne" означает "Сделай дождь из шампанского". Англоязычный трек был написан шведскими композиторами и продюсерами Андреасом Орном и Петером Бостремом.

Поклонники не сдерживают восторга от долгожданной премьеры. Предполагается, что трек начнет новый этап в творчестве звезды. Ведь сингл соединил в себе мотивы современной музыки и зажигательные ритмы.

Свое первое выступление с новой песней Андрей Данилко назвал репетицией. Однако после энергичного исполнения его несколько раз звали на бис зрители "Вечера премьер".

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne: слушайте песню онлайн