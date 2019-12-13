Первый трек "Make It Rain Champagne" Верки Сердючки после творческой паузы

16 Читати новину українською
Верка Сердючка / Instagram / @v_serduchka

Народная артистка Украины впервые за шесть лет выпустила новый зажигательный трек. Сингл под названием "Make It Rain Champagne" впервые прозвучал на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" еще в ноябре. Однако сама звезда назвала выступление репетицией и сегодня, 13 декабря, состоялась премьера студийной записи будущего хита.

После многолетнего затишья в своем творчестве Верка Сердючка решила взорваться новым англоязычным треком накануне новогодних корпоративов, которые не обходятся без танцевальных хитов народной любимицы.

Читайте также: Тина Кароль записала дуэтную песню "Вільна" с солисткой группы The Hardkiss: премьера клипа

В переводе песня "Make It Rain Champagne" означает "Сделай дождь из шампанского". Англоязычный трек был написан шведскими композиторами и продюсерами Андреасом Орном и Петером Бостремом.

Поклонники не сдерживают восторга от долгожданной премьеры. Предполагается, что трек начнет новый этап в творчестве звезды. Ведь сингл соединил в себе мотивы современной музыки и зажигательные ритмы.

Свое первое выступление с новой песней Андрей Данилко назвал репетицией. Однако после энергичного исполнения его несколько раз звали на бис зрители "Вечера премьер".

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne: слушайте песню онлайн

 

Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно
сегодня
2937
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 195
12 декабря 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 22846
12 декабря 18:23 Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий
Уляна Журба 102
12 декабря 17:30 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 502
12 декабря 13:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 16690
Новости
Больше новостей
Залиште відгук