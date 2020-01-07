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Первый выход Меган Маркл в 2020 году: что надела герцогиня Сассекская в Лондоне

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Меган Маркл / www.gettyimages.com

Меган Маркл и принц Гарри вернулись из 6-недельного канадского отпуска, во время которого они отметили Новый год и Рождество с мамой герцогини Сассекской, в Лондон.

Во вторник, 7 января, Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый публичный выход. Королевская чета посетила Canada House – дипломатическое представительство Канады в Соединенном Королевстве.

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Для выхода стилисты подготовили для герцогини Сассекской изысканный образ в нюдово-коричневых оттенках. Меган Маркл была одета в классическое пальто цвета "кэмел", под которое примеряла водолазку и сатиновую юбку длины миди из коллекции демократичного бренда Massimo Dutti, цена которой составляет около 90 фунтов стерлингов.

Завершали "аутфит" Маркл замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке терракотового оттенка, натуральный макияж с акцентом на глазах и объемная укладка распущенных волос.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Принц Гарри Королівська сім'я Меган Маркл Новости LifeStyle Стиль и мода
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