Первый выход на сцену – Александр Пономарев поразил поклонников архивным снимком

Пока все СМИ продолжают информировать людей о пандемии коронавируса, звезды пытаются утешить своих поклонников, публикуя особые сообщения в сети. Так, 46-летний Александр Пономарев решил вспомнить, каким было его первое выступление.

Александр Пономарев отметил, что произошло это на свадьбе его сестры Ирины. Тогда будущий артист еще ходил в школу и робко выглядел с микрофоном в руках. Черно-белая фотография, которая появилась на инстаграм-странице вокалиста, растрогала сеть.

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"Мой первый выход на сцену с микрофоном. Мне лет 12-13, свадьба моей сестры Ирины. Пел песню "Земля в иллюминаторе", – поделился Александр Пономарев.

Немало поклонников певца обратили внимание на то, что Александр Пономарев на архивном фото очень напоминает своего 12-летнего сына Сашу. Мальчик родился в браке артиста с Викторией Мартынюк. И хотя супруги развелись в 2012 году, их сын получает внимание от двух родителей, что видно на снимках Александра Пономарева в сети.