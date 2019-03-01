Первый выход в свет: Пиппа Миддлтон похвасталась стройной фигурой после родов
Младшая сестра герцогини Кембриджской 35-летняя Пиппа Миддлтон, которая 4 месяца назад родила первенца – сына Артура, впервые вышла в свет после родов.
Пиппа Миддлтон посетила благотворительный бал в длинном платье от Temperley London с оригинальными рукавами-воланами. Стоимость такого наряда более 1100 фунтов стерлингов.
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Интересным акцентом на платье стала черная лента, которая подчеркнула талию Пиппы, и аккуратный бант на воротнике. Красный клатч от Emmy London и легкий макияж прекрасно дополнили образ молодой мамы.
Пиппа Миддлтон / Getty Images
К слову, младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца в середине октября. Однако о выбранном имени новорожденного официально стало известно примерно через месяц. Пиппа и Джеймс назвали сына Артуром Майклом Уильямом.
Пиппа Миддлтон / Getty Images
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