Первый выход в свет: Пиппа Миддлтон похвасталась стройной фигурой после родов

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Пиппа Миддлтон
Пиппа Миддлтон / Instagram / @thespotlightitalia

Младшая сестра герцогини Кембриджской 35-летняя Пиппа Миддлтон, которая 4 месяца назад родила первенца – сына Артура, впервые вышла в свет после родов.

Пиппа Миддлтон посетила благотворительный бал в длинном платье от Temperley London с оригинальными рукавами-воланами. Стоимость такого наряда более 1100 фунтов стерлингов.

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Интересным акцентом на платье стала черная лента, которая подчеркнула талию Пиппы, и аккуратный бант на воротнике. Красный клатч от Emmy London и легкий макияж прекрасно дополнили образ молодой мамы.

Піппа Міддлтон
Пиппа Миддлтон / Getty Images

К слову, младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца в середине октября. Однако о выбранном имени новорожденного официально стало известно примерно через месяц. Пиппа и Джеймс назвали сына Артуром Майклом Уильямом.

Піппа Міддлтон
​Пиппа Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Пиппа Миддлтон Звездные мамы Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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