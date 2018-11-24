Первый выход после отмены свадьбы: Пэрис Хилтон показала стильный образ в Мельбурне

Светская львица и диджей Пэрис Хилтон, которая разорвала отношения со своим женихом Крисом Зилкой, приехала в австралийский Мельбурн, чтобы презентовать свой новый парфюм Platinum Rush.

Это первый официальный выход Пэрис после разрыва с экс-женихом Крисом Зилкой.

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Хилтон выглядела потрясающе в молочном мини-платье, расшитом пайетками. Ее образ дополнили туфли с оттенком металлик на высоких каблуках и обруч в тон.

"Я работаю очень много и люблю то, что я делаю. Мне нравится вдохновлять мужчин и женщин во всем мире", – рассказала Пэрис изданию Daily Mail перед презентацией.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.



Впоследствии западные СМИ сообщили, что на самом деле актер даже не покупал обручальное кольцо. По подсчетам, в течение своей актерской карьеры Крис заработал не более 4 миллионов долларов. Зато Хилтон не менее 300 миллионов долларов. По словам инсайдеров, ценное кольцо Пэрис взяла поносить бесплатно у своего друга – знаменитого ювелира, владельца дома Greene & Co, Майкла Гринемса.