Первый выход после свадьбы: Приянка Чопра показала стильный образ в Нью-Йорке
Индийская модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра, которая недавно отгуляла свою безумную свадьбу с американским певцом Ником Джонасом в Индии, вернулась в США,
Так, папарацци впервые подловили Приянку во время прогулки на улицах Нью-Йорка.
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Чопра продемонстрировала белоснежный образ, одев белую водолазку, брюки и сапоги в тон. Свой образ актриса дополнила светло-салатовой курткой и массивной сумкой.
Добавим, что на днях Приянка Чопра показала поклонникам первое совместное селфи с мужем после свадьбы, которое тронуло всех пользователей.
"Семейное блаженство", – отметила звезда в подписи.
Источник: 24 канал
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