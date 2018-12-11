Первый выход после свадьбы: Приянка Чопра показала стильный образ в Нью-Йорке

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / www.gettyimages.com

Индийская модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра, которая недавно отгуляла свою безумную свадьбу с американским певцом Ником Джонасом в Индии, вернулась в США,

Так, папарацци впервые подловили Приянку во время прогулки на улицах Нью-Йорка.

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Чопра продемонстрировала белоснежный образ, одев белую водолазку, брюки и сапоги в тон. Свой образ актриса дополнила светло-салатовой курткой и массивной сумкой.

 

 

 

Добавим, что на днях Приянка Чопра показала поклонникам первое совместное селфи с мужем после свадьбы, которое тронуло всех пользователей.

"Семейное блаженство", – отметила звезда в подписи.

 

 

Теги: LifeStyle Кино Приянка Чопра
Источник: 24 канал
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