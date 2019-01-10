Первый выход в новом статусе: Меган Маркл засветилась в пальто от Oscar de la Renta

Недавно Герцогине Сассекской доверили отвечать за работу Королевского Национального театра. Так, для первого выхода в новом статусе, Меган Макрл выбрала стильное пальто от американского дизайнера.

Накануне стало известно, что королева Елизавета II наградила жену принца Гарри Меган Маркл первым ее патронажем. Меган Маркл удостоилась стать заместителем и первым ответственным лицом за работу Королевского Национального театра.

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Первый официальный выход после рождественских каникул герцогини Сассекской состоится в понедельник, 14 января. Однако беременная жена принца Гарри не тратит время зря. Да, накануне первого светского выхода Меган Маркл посетила благотворительную организацию Smart Works, которая создана с целью помощи устройства на работу безработных женщин.



Очаровательная Меган Маркл / Twitter / @Emily Andrews

На западе 37-летняя герцогиня рассказала женщинам, что поможет им произвести хорошее впечатление на работодателей и как держаться на собеседовании. Для первого выхода в новом году в статусе королевского патрона Меган Маркл выбрала базовое бежевое пальто от Oscar de la Renta. К слову, такой стиль верхней одежды в тренде уже несколько сезонов подряд. Под светлое пальто герцогиня Сассекская надела черное платье на коротких рукавах от Hatch. Дополнили сдержанный образ жены принца Гарри туфли-лодочки с анималистичными принтами и серьги от Kimai.



Очаровательная Меган Маркл / Twitter / @Emily Andrews