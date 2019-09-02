Первый звонок: какие украинские звезды повели детей в школу

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Ирина Федишин и сын
Ирина Федишин и сын / Facebook / @iryna.fedyshyn.7

В понедельник, 2 сентября, в Украине начался новый учебный год и отмечается День знаний. Утром большинство родителей провели своих детей в школу на первый звонок. Украинские звездные мамы и папы также поделились с поклонниками нежными снимками, как их малыши пошли в учебные заведения.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку украинских звезд, которые провели своих детей в школы в День знаний, 2 сентября.

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Популярная певица Тина Кароль показала своего единственного сына Вениамина, который учится в одной из престижных школ Великобритании Repton Preparatory School. На фото 10-летний мальчик изображен в элегантной рубашке с галстуком.

"За нами будущее. Пока еще не в Раду, а в школу... И все впереди", – шутливо добавила в подписи Тина Кароль, которая не скрывает своей гордости за талантливого сына.


Сын Тины Кароль Вениамин / Instagram-Stories / @tina_karol

Певица Ирина Федишин опубликовала серию снимков в Facebook со своими двумя сыновьями Юрой и Олегом, и мужем Виталием Челноком.

Мы пошли во второй класс. Поздравляем всех с началом учебного года!
– добавила звезда в подписи.

Провел в 5-й класс своего сына 11-летнего Андрея и известный рэпер Потап вместе с бывшей женой Ириной Горовой. Новоиспеченной жены артиста Насти Каменских на фото не было, поэтому вряд ли певица также была на школьной линейке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

Сын Потапа Андрей / Instagram / @realpotap

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Теги: Звездные дети Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Звездные мамы Тина Кароль Потап
Источник: LifeStyle 24
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