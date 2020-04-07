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Песах 2020: дата и что известно об этом еврейском празднике

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Песах – еврейская Пасха / Фото из открытых источников

Песах – это еврейская Пасха, которая приходится в 2020 году на среду, 8 апреля. Это праздник свободы, установленный в честь исхода евреев от рабства из Египта. Праздник символизирует обновление мира и освобождение человека.

Слово "Песах" с иврита переводится, как "тот, что прошел мимо". Праздник начинается вечером 15 числа еврейского месяца Нисан и продолжается 8 дней. Согласно еврейскому календарю Песах продлится до 16 апреля.

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История праздника и традиции празднования

По истории, праздник получил свое название в память после того, как смерть проходила мимо домов иудеев, убивая только египетских первенцев. Чтобы она смогла отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать двери.

Тогда после смерти всех египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть Египет. В основе Песаха лежат два наиболее архаичных сельскохозяйственных праздника: праздник нового приплода скота, когда приносился в жертву однолетний ягненок, и праздник первой жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб и из пресного теста выпекался новый – маца.


Праздник Песах 2020

Именно мацу – пресный хлеб, евреи потребляют в дни Песаха. В течение всех дней еврейской Пасхи запрещено употреблять продукты из теста или из зерновых, полученные в результате закваски или брожения, употреблять алкогольные напитки на основе дрожжей или содовые ликеры.

Самым главным днем Песаха является именно первый вечер празднования, когда устраивается особая праздничная трапеза – Пасхальный Седер, где родители рассказывают детям истории праздника, читая Пасхальную Агаду.


Праздничная трапеза в честь Песаха

На праздничном столе должны стоять баранина – символ жертвоприношения, горка зелени – символ горечи египетского рабства, соленая вода – символ слез евреев, смесь из тертых яблок, орехов и фиников – символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпичи, куриное яйцо и весенние овощи.

Во время трапезы каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Дети и больные пьют виноградный сок.


Обязательные блюда на столе в первый день Песаха

Во все остальные дни евреи не работают и не решают важных деловых дел, не выполняется домашняя работа – стирка, уборка. Свободное время важно уделить изучению Торы – Пятикнижия Моисея.

На основе предписаний Торы в праздник Песах каждый еврей должен совершить паломничество в Иерусалимский Храм. На восьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней. Этот день символизирует завершение праздника.

Автор: Квитослава Туз
Теги: Религия LifeStyle Новости Израиля Пасха Традиции
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