Не всегда своих любимых певцов мы узнаем с самого начала их карьеры. Бывает так, что слышим одну песню, и уже с тех пор начинаем искать автора.

Какие они, треки артистов, ставшие вирусными, и давшие знать о новых лицах в музыкальной индустрии? Читайте в подборке 24 канала.

Интересно 5 украинских песен, которые прозвучали в голливудских фильмах

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзы") – "Там, где нас нет"

Певец и общественный деятель после окончания университета присоединился к рок-группе, которую впоследствии переименовали на всем известный "Океан Эльзы". Первым студийным альбомом стал "Там, где нас нет", его выпустили в 1998 году. И одноименный трек в следующем году получил премию "Лучшая песня". На него же был снят первый официальный клип. Он стал одним из первых украинских клипов, который показали на американском канале MTV.

Океан Ельзы – Там, где нас нет: смотреть видео онлайн

Тина Кароль – "Выше облаков"

Украинская певица с музыкальным образованием всю свою жизнь посвятила музыке. Количество конкурсов, в которых она участвовала, не перечислишь на пальцах. В 2005 году в одном из таких соревнований, а именно "Новая волна", которое происходило в Латвии, она заняла второе место. А потому выиграла приз от Аллы Пугачевой – 50 тысяч долларов. Именно на эти деньги был снят клип на русскоязычную песню "Выше облаков". В этом же году она получила премию "Открытие года", а в следующем – поехала на Евровидение.

Тіна Кароль – Выше облаков: смотреть видео онлайн

Андрей Хлывнюк ("Бумбокс") – "Вахтерам"

Основанная в 2004 году группа уже в следующем выпустила дебютный альбом "Меломания". Он был записан за 19 часов – рекордное количество времени. Возможно, это стало причиной того, что ни один из треков не "выстрелил". Уже следующий альбом "Family Бизнес" (2006) получил статус золотой пластинки. И это правда: множество треков остаются популярными до сегодня. А песня "Вахтерам" стала хитом, который исполняют и в Украине, и за ее пределами.

Бумбокс – Вахтерам: смотреть видео онлайн

Alyosha – To Be Free

Певица Alyosha почти сразу завоевала свою популярность среди зрителей. 2010 года она победила в отборе на Евровидение с песней To Be Free. Но она напоминала Knock Me Out Линды Перри, поэтому была обвинена в плагиате. А также песня была выставлена для продажи в сеть, а это было запрещено условиями конкурса. Алеша изменила хит на Sweet People, и заняла десятое место на большом песенном конкурсе.

Alyosha – To Be Free: смотреть видео онлайн

alyona alyona – "Оставляю свой дом"

Украинская рэп-певица, а до того воспитательница в садике, получила известность совсем недавно. Хоть пишет тексты уже большое количество времени, лишь в 2018 году вышел ее первый клип на YouTube "Рыбки". В том же году вышел следующий "Оставляю свой дом", который набрал 3 миллиона просмотров. Сейчас она поет общие песни с Джамалой, Kyivstoner и другими исполнителями. Хоть все ее песни украиноязычные, слушают исполнительницу и в бывших странах СССР.

alyona alyona – "Залишаю свій дім": смотреть видео онлайн

Эминем – My Name Is

Американский рэпер на протяжении карьеры издал 11 альбомов, занимавших первые места на Billboard. Его называют самым успешным рэпером и королем хип-хопа. The Real Slim Shady LP (1999) был его вторым альбомом, а трек My Name Is занял 36 строчку в Billboard Hot 100. Также за эту пластинку Эминем получил Грэмми. Следующий альбом the Marshall Mathers LP занимал первые места везде, но благодаря популярности прошлых треков.

Эминем – My Name Is: смотреть видео онлайн

Бейонсе – Crazy in Love

В конце 1990-х американская певица и танцовщица уже была достаточно известной благодаря участию в группе Destiny's Child. Они получали множество наград и получили звание самой популярной женской группы. Но в 2003 году был объявлен перерыв. Поэтому Бейонсе записала свой сольный альбом Dangerously in Love. Первый трек Crazy in Love (вместе с Jay-Z) занял одно из первых мест в Billboard Hot 100. А каверы на этот сингл до сих пор записывают.

Бейонсе – Crazy in Love: смотреть видео онлайн

Джастин Бибер – Baby

Канадский поп-исполнитель с детства обожал музыку. Он часто перепевал любимые песни и выставлял их в сеть. Так добывал своих первых фанатов. Наиболее обсуждаемым и популярным клипом Бибера стал Baby (2010). К сожалению, певец получал много хейта. Но 2 миллиарда просмотров этого трека и бешеная популярность и сейчас свидетельствуют о его таланте.

Джастин Бибер – Baby: смотреть видео онлайн

Селена Гомес – Love You Like a Love Song

Селена Гомес от прочих своих коллег отличается тем, что она была популярной еще до своей сольной карьеры. Поскольку снималась во многих сериалах (например, "Волшебники из Вейверли Плейс"). Уже с 2008 года началась ее музыкальная история. Сначала Селена была солисткой группы Selena Gomez & Тhe Scene. Песня Love You Like a Love Song (2011) сейчас насчитывает полмиллиарда просмотров, а тогда была в топ-30 треков. Если же говорить о времени, когда певица начала сольную карьеру, то это был 2013 год. Тогдашний клип Slow Down, что был одним из первых в соло, популярен и сейчас, благодаря TikTok.

Селена Гомес & The Scene – Love You Like a Love Song: смотреть видео онлайн

Ариана Гранде – Break Free

Певица, как и Селена Гомес, сначала снималась в сериалах. С 2013 года начала карьеру музыканта. Дебютный альбом был успешным, но учитывая ее статус в обществе, можно было лучше. А уже вторая пластинка My everything (2014) получала первые места во всех чартах и во множестве англоязычных и не только странах. А самой популярной песней стала Break Free (feat. Zedd). Об этом свидетельствует миллиард прослушиваний на Ютуб-канале. Как и вышеупомянутые исполнители, певица не остановилась и каждый раз удивляет новой качественной музыкой.

Ариана Гранде – Break Free: смотреть видео онлайн

Автор: Мария Касий