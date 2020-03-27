Песни участников Евровидения-2020 выйдут в общем альбоме: детали

В этом году организаторы песенного конкурса решили отменить мероприятие в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на запрет представлять страну с обнародованными конкурсными песнями, все композиции войдут в общий CD-альбома Eurovision Song Contest 2020.

Как сообщает издание Wiwibloggs, меломаны во всем мире таки смогут услышать вместе все представленные композиции на конкурсе Евровидение-2020. Однако вместо живого исполнения слушатели будут наслаждаться аудиозаписями в общем CD-альбоме Eurovision Song Contest 2020.

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Известно, что компакт-диски с 41 песней появятся в продаже уже 8 мая. Так, настоящие фаны Евровидения смогут пополнить коллекцию альбомов, а слушатели по всему миру – насладиться представленными композициями. Стоимость CD-альбома Eurovision Song Contest 2020 на официальном сайте будет составлять около 20 евро – более 600 гривен.



Eurovision Song Contest-2020 / Фото: Shop Eurovision

Напомним, организаторы Евровидения заявили, что придумали альтернативное онлайн-шоу на смену привычному конкурсу, которое не предусматривает соревнований. Основная цель такого проекта – объединить всех поклонников в период карантина и отдать должное исполнителям.