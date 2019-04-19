Песни, в которых Карина Арсентьева проявила мощные ноты своего диапазона на "Голосе страны 9"

Карина Арсентьева, представляющая команду Потапа в финале шоу "Голос страны 9", сразу дала понять, что ее сильный вокал и настойчивость принесут свои плоды. Результатом добросовестного труда Карины стали двери в завершающий этап самого популярного песенного шоу Украины, где она будет бороться за победу. С какими песнями девушке из помидорного города удалось пройти в финал читайте на LifeStyle 24.

Стеснительная девушка из помидорного города Каменка-Днепровская с первых нот очаровала тренеров "Голоса страны 9". К ней повернулись все четверо звездных тренеров, однако не все смогли побороться за нее. Она стала первой участницей, для которой Потап использовал кнопку "блокировка". Продюсер сразу увидел потенциал девушки и решил решительно бороться за ее сильный голос. Он заблокировал возможность Тины Кароль заполучить Карину в свою команду.

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На слепых прослушиваниях Карина Арсентьева призналась судьям, что всегда мечтала быть певицей, но судьба распорядилась так, что она должна была помогать своим родителям в семейном бизнесе. Однако пришел момент, когда она поняла, что пора осуществлять свою мечту и оставлять помидорный городок.

Так, после первого выступления Карины на этапе выбора вслепую ее вокал начали сравнивать с голосом легендарной певицы Уитни Хьюстон. Карине удалось попасть на проект с ее песней, поэтому для борьбы за место в финале она также решила исполнить ее композицию. Выбор девушки оказался правильным. Уже в воскресенье, 21 апреля, Карина Арсентьева будет бороться за победу в "Голосе страны 9".

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С какими песнями Карина Арсентьева шла к финальному этапу шоу смотрите в подборке LifeStyle 24.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн выступление Карины Арсентьевой на слепых прослушиваниях

Голос страны 9 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн вокальные поединки – Карина Арсентьева и Екатерина Гудым

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Карины Арсентьевой в нокаутах

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – Карина Арсентьева в четвертьфинале

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Карины Арсентьевой в полуфинале