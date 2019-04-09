Песня Джамалы ворвалась в десятку британских чартов: видеофакт

Популярная украинская певица Джамала стремительно восхищает европейскую аудиторию. На днях артистка похвасталась немалым достижением: ее трек Solo вошел в десятку лучших песен британских чартов.

Джамала поделилась радостным известием со сторонниками в Instagram. По словам артистки, ее трек Solo получил немалый успех за рубежом, в частности, в Великобритании. Именно там англоязычная песня Джамалы ворвалась сразу в два престижных чарта – Upfront Club и Commercial Pop Top-30.

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Solo сразу в двух чартах Великобритании. Upfront Club-30 – 7 ступенька, Commercial Pop Top-30 – 8 ступенька!

– похвасталась Джамала, добавив видеоподтверждение.

Кроме этого, певица анонсировала выход нового клипа на песню Solo. Джамала призналась, что уже в мае 2019 года меломаны смогут посмотреть эффектный ролик.

В феврале 2019 года Джамала презентовала англоязычную песню Solo, которую написали для артистки три американских сонграйтера, среди которых – номинант на Грэмми Брайан Тодд.

Слушайте песню Джамалы – Solo: аудио